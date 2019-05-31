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Тіна Кароль виконала в Канаді свою дитячу мрію: вражаючі відео


Співачка давно мріяла побачити Ніагарський водоспад

Тіна Кароль пережила яскраву пригоду під час подорожі по Америці та поділилася своїми враженнями із шанувальниками. Виявляється, співачка з дитинства мріяла побачити Ніагарський водоспад - і це бажання нарешті збулося! Вражаючими відео щаслива артистка поділилася у своїх Instagram-stories.

34-річна Тіна побувала на водоспаді з боку Канади. У ролику вона постає в яскравому жовтому дощовику і не може стримати захвату від цього приголомшливого природного явища.

Відео: (instagram.com/tinakarol_fantina)

Також вона показала захоплюючі дух види Ніагарського водоспаду.

На ще одному відео Кароль катається на кораблику по річці біля водоспаду. При цьому на ній червоний дощовик, а волосся розпатлане від сильного вітру, проте артистку це абсолютно не хвилює, і вона сповнена позитивних емоцій від побаченого. В кінці ролика, коли човен підплив ближче до падаючим потоків води, вона і зовсім вже вся мокра.

Відео: (instagram.com/tinakarol_fantina)

Підписники дуже раді за свою улюбленицю і поспішили залишити свої відгуки.

  • "Дуже, дуже класне відео. Дякую Тіночка"
  • "Це було круто спасибі"
  • "Тіночка,велике спасибі за чудове відео і позитив,удачі вам у всьому"
  • "Дуже гарно і емоційно,клаас. Дякую за враження і відео"
  • "Це моя мрія, я захоплююсь силою води!"
  • "Спасибі за зйомку. Мрія побачити, і ви її здійснили"
  • "Це дуже круто!!!"
  • "Дуже Ві гарна та матінка природа також. Велике дякую за таку можливість, бачіті цю красу. Завжди мріяла побачити!!!))) Тіночка,ві чарівна та дуже позитивна"
  • "Чарівне видовище....Аж голова закрутилася... коли дивишся, як вода ковзає вниз..."
  • "Дорога Тіна...Ось і збулася Ваша мрія!!! Дай Бог, щоб все, про що ви мрієте, завжди обов'язково збувалося!!!"
  • "Канада це здорово. Добре коли мріі збуваються"
  • "Водоспад, неймовірний!!! Дякую"
  • "Як чудово, коли мрія дитинства збувається!"

Нагадаємо, Тіна Кароль без макіяжу запаморочила голову чуттєвим фото.

Раніше Тіна Кароль приголомшила розкішним образом в червоній сукні Louis Vuitton. На фотографії Тіна Кароль позує в сукні на яскравому тлі червоного кольору.

До речі, Тіна Кароль викликала фурор фотографією, на якій вона позує в білизні.

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