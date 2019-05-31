Тіна Кароль виконала в Канаді свою дитячу мрію: вражаючі відео

Тіна Кароль пережила яскраву пригоду під час подорожі по Америці та поділилася своїми враженнями із шанувальниками. Виявляється, співачка з дитинства мріяла побачити Ніагарський водоспад - і це бажання нарешті збулося! Вражаючими відео щаслива артистка поділилася у своїх Instagram-stories.

34-річна Тіна побувала на водоспаді з боку Канади. У ролику вона постає в яскравому жовтому дощовику і не може стримати захвату від цього приголомшливого природного явища.

Відео: (instagram.com/tinakarol_fantina)

Також вона показала захоплюючі дух види Ніагарського водоспаду.

На ще одному відео Кароль катається на кораблику по річці біля водоспаду. При цьому на ній червоний дощовик, а волосся розпатлане від сильного вітру, проте артистку це абсолютно не хвилює, і вона сповнена позитивних емоцій від побаченого. В кінці ролика, коли човен підплив ближче до падаючим потоків води, вона і зовсім вже вся мокра.

Відео: (instagram.com/tinakarol_fantina)

Підписники дуже раді за свою улюбленицю і поспішили залишити свої відгуки.

"Дуже, дуже класне відео. Дякую Тіночка"

"Це було круто спасибі"

"Тіночка,велике спасибі за чудове відео і позитив,удачі вам у всьому"

"Дуже гарно і емоційно,клаас. Дякую за враження і відео"

"Це моя мрія, я захоплююсь силою води!"

"Спасибі за зйомку. Мрія побачити, і ви її здійснили"

"Це дуже круто!!!"

"Дуже Ві гарна та матінка природа також. Велике дякую за таку можливість, бачіті цю красу. Завжди мріяла побачити!!!))) Тіночка,ві чарівна та дуже позитивна"

"Чарівне видовище....Аж голова закрутилася... коли дивишся, як вода ковзає вниз..."

"Дорога Тіна...Ось і збулася Ваша мрія!!! Дай Бог, щоб все, про що ви мрієте, завжди обов'язково збувалося!!!"

"Канада це здорово. Добре коли мріі збуваються"

"Водоспад, неймовірний!!! Дякую"

"Як чудово, коли мрія дитинства збувається!"

Нагадаємо, Тіна Кароль без макіяжу запаморочила голову чуттєвим фото.

Раніше Тіна Кароль приголомшила розкішним образом в червоній сукні Louis Vuitton. На фотографії Тіна Кароль позує в сукні на яскравому тлі червоного кольору.

До речі, Тіна Кароль викликала фурор фотографією, на якій вона позує в білизні.