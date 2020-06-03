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Тигрица: Леся Никитюк засветил роскошное декольте на соблазнительном фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.06.2020 - 16:46
Тигрица: Леся Никитюк засветил роскошное декольте на соблазнительном фото
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая рассказала о своей системе питания

Леся Никитюк еще до карантина приняла участие в соблазнительном фотосете, засветив точеную фигуру. Она позировала перед фотографом в эффектных позах и демонстрировала плавные изгибы тела. Леся не скрывает, что стройные формы ей приходиться поддерживать. Так, она увлеклась модным интервальным голоданием. Об этом теледива сообщила оригиналным способом, засветив свои прелести на камеру.

Леся позирует в белой жатой блузе с длинным рукавом и приспущенной линией плеча, оголив декольте.Также она показала на камеру стройные загорелые ножки. Ведущая распустила идеально ровные волосы и сделала яркий привлекательный макияж.

"#інтервальнеголодування. 16/8 Коротко. Я перейшла в режим 14/10.. на базарі появилась черешня", - поделилась Леся под фото.

Тигрица: Леся Никитюк засветил роскошное декольте на соблазнительном фото

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонников ведущей привлек не столько рацион ведущей, как соблазнительный кадр с ее участием.

  • Шикарно выглядите! Восхищаюсь
  • Ай красотка
  • Лучшая
  • Вы такая классная
  • Тигриця
  • Ты сама, Леся, спелая как черешня. Аппетитная , скажем так!
  • Прекрасная Леди
  • Богиня, шо тут скажешь
  • Боже, Леся Ти просто киця, бАгиня и просто супер красотка
  • Очень красивая

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк умилила фото со своим домашним любимцем Рафиком. У питомца ведущей даже есть собственная страница в соцсети, также его часто можно увидеть в сориз звезды.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Леся Никитюк
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