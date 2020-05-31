Он такой милашка! Леся Никитюк очаровала нежными фото со своим любимцем

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая эффектно позировала среди цветов с обожаемым Рафиком

Леся Никитюк последнее время баловала своих поклонникоа жаркими кадрами - телеведущая делилась в Instagram откровенными фото, хвастаясь стройной фигурой и будоража воображение. Как призналась Леди Ле, она очень соскучилась по морю и уже не может дождаться, когда же сможет выгулять новые купальники. Карантин звезда проводит в родном Хмельницком вместе со своей любимой собакой Рафиком.

Питомец также нередко попадает в ленту Леси - более того, у него даже есть свой собственный аккаунт! На новых кадрах Никитюк позирует на красивой веранде в окружении цветов, держа Рафика на руках. На ведущей черные лосины и белая толстовка с черной надписью. Волосы она оставила распущенными, а также не стала делать макияж.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Снимки получились очень атмосферными и милыми.

"He touch my tra-la-la. Oooo a ding ding dong", - забавно подписала фото Леся строчкой из песни.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники не прошли мимо очаровательных кадров и засыпали ее комплиментами и растроганными комментариями.

Красивая собачка

Какой он классный

Які класнючі

Красавица

Песик класний

Кольцо!

Он, такой милашка. Ваш baby dog

Боже мой какая милота

Колечко красивое

Вот это красота без шлака на лице!

Класно,дуже класно виглядаєте.Шикарно просто шикарно.

Как питомцы похожи на своих хозяйвов. В хорошем смысле. Такой же позетивный как его хозяйка!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк показала стройные формы и идеально плоский животик, а также рассказала о диете.

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Автор: Марина Настевич