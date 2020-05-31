ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Он такой милашка! Леся Никитюк очаровала нежными фото со своим любимцем

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.05.2020 - 15:21
Он такой милашка! Леся Никитюк очаровала нежными фото со своим любимцем
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая эффектно позировала среди цветов с обожаемым Рафиком

Леся Никитюк последнее время баловала своих поклонникоа жаркими кадрами - телеведущая делилась в Instagram откровенными фото, хвастаясь стройной фигурой и будоража воображение. Как призналась Леди Ле, она очень соскучилась по морю и уже не может дождаться, когда же сможет выгулять новые купальники. Карантин звезда проводит в родном Хмельницком вместе со своей любимой собакой Рафиком.

Питомец также нередко попадает в ленту Леси - более того, у него даже есть свой собственный аккаунт! На новых кадрах Никитюк позирует на красивой веранде в окружении цветов, держа Рафика на руках. На ведущей черные лосины и белая толстовка с черной надписью. Волосы она оставила распущенными, а также не стала делать макияж.

Он такой милашка! Леся Никитюк очаровала нежными фото со своим любимцем

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Снимки получились очень атмосферными и милыми.

"He touch my tra-la-la. Oooo a ding ding dong", - забавно подписала фото Леся строчкой из песни.

Он такой милашка! Леся Никитюк очаровала нежными фото со своим любимцем

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники не прошли мимо очаровательных кадров и засыпали ее комплиментами и растроганными комментариями.

  • Красивая собачка
  • Какой он классный
  • Які класнючі
  • Красавица
  • Песик класний
  • Кольцо!
  • Он, такой милашка. Ваш baby dog
  • Боже мой какая милота
  • Колечко красивое
  • Вот это красота без шлака на лице!
  • Класно,дуже класно виглядаєте.Шикарно просто шикарно.
  • Как питомцы похожи на своих хозяйвов. В хорошем смысле. Такой же позетивный как его хозяйка!

Он такой милашка! Леся Никитюк очаровала нежными фото со своим любимцем

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк показала стройные формы и идеально плоский животик, а также рассказала о диете.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Леся Никитюкведущая
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь