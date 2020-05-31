Он такой милашка! Леся Никитюк очаровала нежными фото со своим любимцем

Телеведущая эффектно позировала среди цветов с обожаемым Рафиком
Леся Никитюк последнее время баловала своих поклонникоа жаркими кадрами - телеведущая делилась в Instagram откровенными фото, хвастаясь стройной фигурой и будоража воображение. Как призналась Леди Ле, она очень соскучилась по морю и уже не может дождаться, когда же сможет выгулять новые купальники. Карантин звезда проводит в родном Хмельницком вместе со своей любимой собакой Рафиком.
Питомец также нередко попадает в ленту Леси - более того, у него даже есть свой собственный аккаунт! На новых кадрах Никитюк позирует на красивой веранде в окружении цветов, держа Рафика на руках. На ведущей черные лосины и белая толстовка с черной надписью. Волосы она оставила распущенными, а также не стала делать макияж.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Снимки получились очень атмосферными и милыми.
"He touch my tra-la-la. Oooo a ding ding dong", - забавно подписала фото Леся строчкой из песни.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники не прошли мимо очаровательных кадров и засыпали ее комплиментами и растроганными комментариями.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Леся Никитюк показала стройные формы и идеально плоский животик, а также рассказала о диете.
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Автор: Марина Настевич