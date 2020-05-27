В мечтах о море: Леся Никитюк сверкнула стройными ножками на жарком фото

Ведущая поделилась архивным кадром в необычном купальнике
Пока многие жалуются, что набрали лишнего на карантине, Леся Никитюк может похвастаться роскошной подтянутой фигурой - по словам телеведущей, в этом ей очень помогает интервальное голодание. Она не стесняется демонстрировать ее на пикантных снимках, вызывая восхищение многочисленных поклонников. Звезда уже очень соскучилась по морю и пляжу и решила поделиться жарким архивным снимком, пока нет возможности поехать на отдых.
На фото Леся запечатлена в необычном купальнике с анималистичным принтом, при этом верх у него с длинными рукавами. Ведущая сидит на песке и пронзительно смотрит в объектив, при этом ракурс снимка выгодно подчеркивает длину и стройность ножек Леди Ле.
"Не повірите, на Гідропарке сфоткали.... P.S. Як я хочу на море", - поделилась Никитюк.
Фолловеры тут же заявили, что тоже очень хотят на море, а также оставили Лесе сотни восторженных комментариев, особенно восхищаясь ее ножками.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Леся Никитюк показала стройные формы и идеально плоский животик, а также рассказала о диете.
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Автор: Марина Настевич