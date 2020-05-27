В мечтах о море: Леся Никитюк сверкнула стройными ножками на жарком фото

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая поделилась архивным кадром в необычном купальнике

Пока многие жалуются, что набрали лишнего на карантине, Леся Никитюк может похвастаться роскошной подтянутой фигурой - по словам телеведущей, в этом ей очень помогает интервальное голодание. Она не стесняется демонстрировать ее на пикантных снимках, вызывая восхищение многочисленных поклонников. Звезда уже очень соскучилась по морю и пляжу и решила поделиться жарким архивным снимком, пока нет возможности поехать на отдых.

На фото Леся запечатлена в необычном купальнике с анималистичным принтом, при этом верх у него с длинными рукавами. Ведущая сидит на песке и пронзительно смотрит в объектив, при этом ракурс снимка выгодно подчеркивает длину и стройность ножек Леди Ле.

"Не повірите, на Гідропарке сфоткали.... P.S. Як я хочу на море", - поделилась Никитюк.

Фолловеры тут же заявили, что тоже очень хотят на море, а также оставили Лесе сотни восторженных комментариев, особенно восхищаясь ее ножками.

Ваааууу

Ого

Самая лучшая

Ноооги полтора килоометра, очень красиво

Богиняя

Дуже гарна!

Леся, ну какая же вы красивая!!!

Що це за Богиня? С такими ногами гарними

Гарна

Бімба!

И я безумно хочу на море

Та чого ж! Такі бур'яни, що повірю

Красивый ракурс,но сейчас холодно на море...

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк показала стройные формы и идеально плоский животик, а также рассказала о диете.

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Автор: Марина Настевич