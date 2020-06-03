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Тигриця: Леся Нікітюк засвітила розкішне декольте на спекотному фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.06.2020 - 16:46
Тигриця: Леся Нікітюк засвітила розкішне декольте на спекотному фото
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча розповіла про свою систему харчування

Леся Нікітюк ще до карантину взяла участь у звабливому фотосеті, засвітивши фігуру. Вона позувала перед фотографом в ефектних позах і демонструвала плавні вигини тіла. Леся не приховує, що стрункі форми їй доводиться підтримувати. Так, вона захопилася модним інтервальним голодуванням. Про це теледіва повідомила оригінальним способом, засвітившисвої принади на камеру.

Леся позує в білій жатій блузі з довгим рукавом і приспущеною лінією плеча, оголивши декольте.Також вона показала на камеру стрункі засмаглі ніжки. Воедуча розпустила ідеально рівне волосся і зробила яскравий привабливий макіяж.

"#інтервальнеголодування. 16/8 Коротко. Я перейшла в режим 14/10.. на базарі з'явилася черешня", - поділилася Леся під фото.

Тигриця: Леся Нікітюк засвітила розкішне декольте на спекотному фото

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальників ведучої зацікавив не стільки її раціон, як спокусливий кадр з її участю.

  • Чудово виглядаєте! Захоплююся
  • Ай красуня
  • Краща
  • Ви така класна
  • Тигриця
  • Ти сама, Леся, як стигла черешня. Апетитна , скажімо так!
  • Прекрасна Леді
  • Богиня, шо тут скажеш
  • Боже, Леся Ти просто киця, бАгиня і просто супер красуня
  • Дуже красива

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк замилувала фото зі своїм домашнім улюбленцем Рафіком. У вихованця ведучої навіть є власна сторінка в соцмережі, також його часто можна побачити в соріз зірки.

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Автор: Lite

Теги Новини України Леся Нікітюк
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