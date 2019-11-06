Нет теплых отношений: экс-жена Потапа честно призналась, общается ли их сын с Каменских

Экс-жена Потапа, известная украинская продюсер Ирина Горовая, дочка которой недавно устроила жаркий фотосет в белье, решилась на откровенное признание. Горовая рассказала, какие отношения сейчас поддерживает ее общий с Потапом сын Андрей с Настей Каменских.

По словам Ирины, между 11-летним Андреем и супругой Потапа теплых отношений нет. Они при встрече могут ограничиться лишь простым приветствием. Об этом Горовая рассказала в программе "Жизнь известных людей" на “1+1”.

"Не очень они общаются. У них нет каких-то взаимоотношений. Но если мы где-то пересекаемся, то: "Привет, пока". Они могут поговорить, нет отрицалова, но и нет теплых отношений, мы не одна большая семья", - поделилась Ирина.

Ирина Горовая и Потап

В то же время Ирина в который раз подчеркнула, что не препятствует общению Потапа с сыном.

"Леша приходит, он вхож в наш дом, мы общаемся. Малый с ним ездит в футбол играть, мы ходим в кино семьей", - рассказала єкс-возлюбленная Потапа.

Потап с сіном Андреем (фото: instagram.com/realpotap)

Напомним, что Потап и Ирина Горовая заявили о своем разводе в 2016 году. Позже они сообщили, что Потап и Ирина Горовая признались, что оформили развод несколько лет назад расторгли брак двумя годами раньше, чем об этом рассказали. У пары есть общий сын, 11-летний Андрей.

Напомним, ранее Каменских умилила редким фото цветущей мамы-именинницы.