Немає теплих відносин: екс-дружина Потапа чесно зізналася, чи спілкується їхній син з Каменських

Екс-дружина Потапа, відома українська продюсер Ірина Горова, донька якої нещодавно влаштувала гарячий фотосет в білизні, зважилася на відверте зізнання. Горова розповіла, які відносини зараз підтримує її загальний з Потапом син Андрій з Настею Каменських.

За словами Ірини, між 11-річним Андрієм та дружиною Потапа теплих відносин немає. Вони при зустрічі можуть обмежитися лише простим привітанням. Про це Горова розповіла в програмі "Життя відомих людей" на "1+1".

"Не дуже вони спілкуються. У них немає якихось взаємин. Але якщо ми десь перетинаємося, то: "Привіт, пока". Вони можуть поговорити, немає отрицалова, але і немає теплих стосунків, ми не одна велика родина", - поділилася Ірина.

Ірина Горова і Потап

У той же час Ірина вкотре наголосила, що не перешкоджає спілкуванню Потапа з сином.

"Льоша приходить, він вхожий у наш дім, ми спілкуємося. Малий з ним їздить у футбол грати, ми ходимо в кіно сім'єю", - розповіла екс-кохана Потапа.

Потап з сіном Андрієм (фото: instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, що Потап і Ірина Горова заявили про своє розлучення в 2016 році. Пізніше вони повідомили, що Потап і Ірина Горова зізналися, що оформили розлучення кілька років тому розірвали шлюб двома роками раніше, ніж про це розповіли. У пари є спільний син, 11-річний Андрій.

Нагадаємо, раніше Каменських умилила рідкісним фото квітучої мами-іменинниці.