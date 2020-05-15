TEMNIKOVA PRO I: Елена Темникова представляет альбом в рок-звучании

В разрез эстрадным догмам и “глянцевому” звучанию - Елена Темникова представляет честный альбом, записанный на студии с одного дубля.

Отражением в свежем релизе в период глобальных трансформаций в мире стали внутренние перемены Елены Темниковой, а главным лейтмотивом пластинки - принятие себя.

«Эпоха осознанного потребления, самопознания и честности во всем повлияла не только на мое отношение к себе, но и на восприятие музыки. Сейчас мне не хватает музыки без ретуши, записанной с минимальным количеством электронных звуков и максимальным использованием живых инструментов. Поэтому, мой альбом такой - предельно честный. Хочу добавлять больше настоящего, больше жизни».

Жизнь и неподдельность в авторском рецепте артистки под названием TEMNIKOVA PRO I слушатели могут ощутить буквально на вкус. Остроты перечисленному добавляет рОковое звучание, в которое завернуты известные и любимые миллионами, хиты певицы, вошедшие в альбом. Среди них: “Импульсы”, “Жара”, “Неон”, “Вдох”, “Не модные”, “Движения”, “Бабочки” и многие другие.

Придыхания между словами, проникновенный саунд, гитарные соло - прослушивание альбома в наушниках дарит подлинное ощущение присутствия на реальном концерте Елены Темниковой: прямо под сценой, в первом ряду, когда от энергетики и близости с артистом захватывает дух.

Сыгранная по другим правилам, пластинка Елены Темниковой дышит принятием себя в каждой спетой строчке. TEMNIKOVA PRO I - альбом, живой до кончиков чувств и доступный для скачивания прямо сейчас на всех музыкальных платформах.

Елена Темникова — первый артист в Европе получивший «Ноту Apple», шестой артист в мире (наряду с Джастин Тимберлейк, Дрейк, Сэм Смит, Сиа и Эминем). Песни Елены как одного из наиболее востребованных артистов страны стабильно занимают лидирующие строчки по продажам и прослушиваниям: более 2 млн радио-ротаций в год, 200 млн стриминг-прослушиваний. Постоянный лидер чартов онлайн-стриминг музыкальных площадок. Общий объём подписчиков в соцсетях Елены Темниковой – более 13 млн человек. Певица входит в рейтинг ТОП50 российских женщин страны по данным «Медиалогии» за 2018-2019г.