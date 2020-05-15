TEMNIKOVA PRO I: Олена Темнікова представляє альбом у рок-звучанні

В розріз естрадним догмам і "глянсовому" звучанню - Олена Темнікова представляє чесний альбом, записаний на студії з одного дубля.

Відображенням у свіжому релізі в період глобальних трансформацій у світі стали внутрішні зміни Олени Темнікової, а головним лейтмотивом пластинки - прийняття себе.

«Епоха усвідомленого споживання, самопізнання і чесності у всьому вплинула не тільки на моє ставлення до себе, але і на сприйняття музики. Зараз мені не вистачає музики без ретуші, збережені з мінімальною кількістю електронних звуків і максимальним використанням живих інструментів. Тому, мій альбом такий - гранично чесний. Хочу додавати більше цього, більше життя».

Життя і неподільність в авторському рецепті артистки під назвою TEMNIKOVA PRO I слухачі можуть відчути буквально на смак. Гостроти перерахованого додає рокове звучання, в яке загорнуті відомі та улюблені мільйонами, хіти співачки, які увійшли в альбом. Серед них: “Импульсы”, “Жара”, “Неон”, “Вдох”, “Не модные”, “Движения”, “Бабочки” і багато інших.

Придих між словами, проникливий саунд, гітарні соло - прослуховування альбому в навушниках дарує справжнє відчуття присутності на реальному концерті Олени Темнікової: прямо під сценою, в першому ряду, коли від енергетики і близькості з артистом захоплює дух.

Зіграна за іншими правилами, платівка Олени Темніковоїй дихає прийняттям себе в кожній заспіваній сходинці. TEMNIKOVA PRO I - альбом, живий до кінчиків почуттів і доступний для скачування прямо зараз на всіх музичних платформах.

Олена Темнікова — перша артистка в Європі, яка отримала «Ноту Apple», шоста артистка у світі (поряд з Джастін Тімберлейк, Дрейк, Сем Сміт, Сіа і Емінем). Пісні Олени як одного з найбільш затребуваних артистів країни стабільно займають лідируючі позиції з продажу та прослухувань: понад 2 млн радіо-ротацій у рік, 200 млн стрімінг-прослуховувань. Постійний лідер чартів онлайн-стрімінг музичних майданчиків. Загальний обсяг передплатників у соцмережах Олени Темниковой – понад 13 млн осіб. Співачка входить до рейтингу ТОП50 російських жінок країни за даними «Медіалогії» за 2018-2019г.