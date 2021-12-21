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Телеэкран vs реальность: Оля Полякова, Лилия Ребрик, Настя Каменских и другие звезды без макияжа

Автор: Ольга Турчаникова

Далеко не все украинские знаменитости готовы делиться с поклонниками кадрами из обычной жизни. Порой желание оставаться в воображении фанатов недосягаемыми звездами с безупречными сценическими образами берет верх.

Но есть и те, кто любит быть ближе к народу, радуя фолловеров "честными" фото без грамма косметики.

Предлагаем полюбоваться топ-10 снимков украинских звезд без макияжа. Узнаете?

Тренд на натуральность уверенно шествует по планете. И украинские знаменитости не остались в стороне. Сегодня в рядах звезд шоу-бизнеса похвастаться чистым лицом без косметики стало так же модно, так и безупречным вечерним макияжем от лучшего визажиста.

Многие из известных женщин также пользуются случаем, чтобы подчеркнуть: они прекрасны в любом виде и без мейк-апа выглядят не менее привлекательно. Согласны?

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Виктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Оля Полякова (фото: скрин instagram.com/polyakovamusic)

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Анна СедоковаЛободаНастя КаменскихТина КарольОля ПоляковаНадя ДорофееваВика СмеюхаЛилия РебрикДаша АстафьеваНеАнгелыСлава КаминскаяШоу-бизнес