Телеекран vs реальність: Оля Полякова, Лілія Ребрик, Настя Каменських та інші зірки без макіяжу

Далеко не всі українські знаменитості готові ділитися з шанувальниками кадрами зі звичайного життя. Часом бажання залишатися в уяві фанатів недосяжними зірками з бездоганними сценічними образами бере гору.

Але є й ті, хто любить бути ближче до народу, радуючи фоловерів "чесними" фото без грама косметики.