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Телеекран vs реальність: Оля Полякова, Лілія Ребрик, Настя Каменських та інші зірки без макіяжу

Автор: Ольга Турчанікова

Далеко не всі українські знаменитості готові ділитися з шанувальниками кадрами зі звичайного життя. Часом бажання залишатися в уяві фанатів недосяжними зірками з бездоганними сценічними образами бере гору.

Але є й ті, хто любить бути ближче до народу, радуючи фоловерів "чесними" фото без грама косметики.

Пропонуємо помилуватися топ-10 знімків українських зірок без макіяжу. Впізнаєте?

Тренд на натуральність впевнено простує по планеті. І українські знаменитості не залишилися осторонь. Сьогодні в рядах зірок шоу-бізнесу похвалитися чистим обличчям без косметики стало так само модно, так і бездоганним вечірнім макіяжем від кращого візажиста.

Багато з відомих жінок також користуються нагодою, щоб підкреслити: вони прекрасні в будь-якому вигляді і без мейк-апу виглядають не менш привабливо. Згодні?

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Вікторія Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Оля Полякова (фото: скрін instagram.com/polyakovamusic)

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Ганна СєдоковаЛободаНастя КаменськихТіна КарольОля ПоляковаНадя ДорофеєваВіка СмеюхаЛілія РебрикДаша Астаф'єваНеАнгелыСлава КамінськаШоу-бізнес