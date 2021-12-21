Телеекран vs реальність: Оля Полякова, Лілія Ребрик, Настя Каменських та інші зірки без макіяжу

Далеко не всі українські знаменитості готові ділитися з шанувальниками кадрами зі звичайного життя. Часом бажання залишатися в уяві фанатів недосяжними зірками з бездоганними сценічними образами бере гору.
Але є й ті, хто любить бути ближче до народу, радуючи фоловерів "чесними" фото без грама косметики.
Пропонуємо помилуватися топ-10 знімків українських зірок без макіяжу. Впізнаєте?
Тренд на натуральність впевнено простує по планеті. І українські знаменитості не залишилися осторонь. Сьогодні в рядах зірок шоу-бізнесу похвалитися чистим обличчям без косметики стало так само модно, так і бездоганним вечірнім макіяжем від кращого візажиста.
Багато з відомих жінок також користуються нагодою, щоб підкреслити: вони прекрасні в будь-якому вигляді і без мейк-апу виглядають не менш привабливо. Згодні?
Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)
Вікторія Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Оля Полякова (фото: скрін instagram.com/polyakovamusic)
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