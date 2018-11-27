Тайна раскрыта: что всегда носит в сумочке Кейт Миддлтон

Коллаж РБК-Украина

В сумке герцогини не найдешь ключей или денег

Женская сумочка нередко напоминает склад самых нужных и даже ненужных вещей. Ключи, несколько помад, кошелек и жвачка – такой себе набор-минимум для каждой из нас. Так ли обстоит дело и у женщин королевской семьи? Биограф Кейт Миддлтон Марсия Муди приоткрыла нам завесу этой тайны, сообщает Cosmopolitan.

Оказывается, герцогиня Кембриджская всегда носит с собой всего четыре вещи, но они максимально нужные и практичные.

Во-первых, это маленькое зеркальце. Чтобы поправить макияж и вовремя удалить с зубов остатки обеда.

Второй предмет, который Кейт всегда держит при себе, – носовой платочек. Конечно, когда у тебя трое детей, это просто необходимость.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Must-have номер три – бальзам для губ, а номер четыре - матирующие салфетки. Секрет безупречной кожи и идеальных снимков Кейт раскрыт.

При этом в сумке герцогини не найдешь ключей, денег или мобильного телефона. Это объясняется тем, что супругу принца Уильяма всегда сопровождают телохранители или личные помощники.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Напомним, Кейт Миддлтон поразила платьем на приеме. Супруги посетили студию BBC, чтобы обсудить создание новой программы Kids Online Wellbeing, которая будет бороться с травлей и запугиванием детей в Интернете.

Ранее стало известно, что племяннику герцогини Кембриджской дали королевское имя.

А также мы писали о том, что Кейт Миддлтон поразила стройной фигурой в элегантном темно-синем платье.

Видео: РБК-Украина