В татуировках и латексном комбинезоне: Настя Каменских ошеломила эпатажным образом

Украинская певица Настя Каменских выступает в роли звездного судьи и тренера в юбилейном 10-м сезоне шоу Х-фактор. Артистка тщательно подбирает образ для каждого эфира, не уставая поражать и впечатлять поклонников и зрителей. Так, в прошлом выпуске звезда предстала в соблазнительном полупрозрачном кружевном наряде. А для грандиозного суперфинала, который состоялся 28 декабря, выбрала дерзкий лук в стиле диско.

Эффектными кадрами Настя поделилась на своей странице в Instagram. Певица позирует в блестящем латексном комбинезоне черного цвета с поясом, который подчеркнул ее тонкую талию.

Однако еще больше внимания привлекают многочисленные татуировки, усыпающие руки исполнительницы. Как пошутила Каменских в эфире Х-фактора, "татушки" ей всю ночь помогала рисовать Оля Полякова.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Завершают эпатажный образ необычная прическа - знаменитость примерила парик и предстала с гладкими черными волосами длиной чуть ниже плеч. На одном из фото Настя забралась на судейский стол и приняла дерзкую позу, присев на корточки.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"It’s #Xfactor Grand final. Let’s rock it", - прокомментировала кадры Каменских.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

В комментариях восхищенные поклонники осыпали певицу шквалом комплиментов, назвав ее "богиней дискотеки".

Покажи им, детка

Воу-воу-воу , полегче

Убойный кадр

Очень идёт такая стрижка

Дика пантера

Наша J Lo

Настя вы самые классные

Фото -бомба. Sei molto bella

Настя ты божественная

Самая лучшая

Это у вас такие тату?

Тату отвлекает внимание от красоты вашей кожи и тела

Богиня дискотеки

Малаа,ти луча

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских показала горячее видео из спортзала - певица продемонстрировала, как накачала себе "попу, как у Ким".