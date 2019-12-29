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В татуюваннях і латексному комбінезоні: Настя Каменських приголомшила епатажним образомом

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У суперфіналі Х-фактор 10 зірка сяяла у вбранні в стилі диско

Українська співачка Настя Каменських виступає в ролі зоряного судді і тренера в ювілейному 10-му сезоні шоу Х-фактор. Артистка ретельно підбирає образ для кожного ефіру, не втомлюючись вражати і вражати шанувальників і глядачів. Так, у минулому випуску зірка з'явилася в спокусливому напівпрозорому мереживному вбранні. А для грандіозного суперфіналу, який відбувся 28 грудня, вибрала зухвалий лук в стилі диско.

Ефектними кадрами Настя поділилася на своїй сторінці в Instagram. Співачка позує у блискучому латексному комбінезоні чорного кольору з поясом, який підкреслив її тонку талію.

Однак ще більше уваги привертають численні татуювання, що всипали руки виконавиці. Як пожартувала Каменських в ефірі Х-фактора, "татушки" їй всю ніч допомагала малювати Оля Полякова.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Завершують епатажний образ незвичайна зачіска - знаменитість приміряла перуку і постала з гладким чорним волоссям довжиною трохи нижче плечей. На одному з фото Настя забралася на суддівський стіл і прийняла зухвалу позу, присівши навпочіпки.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"it's #Xfactor Grand final. Let's rock it", - прокоментувала кадри Каменських.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

В коментарях захоплені шанувальники обсипали співачку шквалом компліментів, назвавши її "богинею дискотеки".

  • Покажи їм, дитинко
  • Воу-воу-воу , легше
  • Забійний кадр
  • Дуже йде така стрижка
  • Дика пантера
  • Наша J Lo
  • Настя ви самі класні
  • Фото -бомба. Sei molto bella
  • Настя ти божественна
  • найкраща
  • Це у вас такі тату?
  • Тату відволікає увагу від краси вашої шкіри і тіла
  • Богиня дискотеки
  • Малаа,ти променя

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських показала гаряче відео зі спортзалу - співачка продемонструвала, як накачала собі "сідниці, як у Кім".

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