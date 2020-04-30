Тарас Тополя рассказал, будет ли присутствовать на третьих родах супруги

Лидер группа «Антитела» Тарас Тополя скоро в третий раз станет отцом. Будет ли присутствовать на родах, певец рассказал в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Тарас Тополя готов присутствовать на третьих родах. Хотя еще во время беременности первенцем супруги уверяли журналистов - никаких партнерских родов они не станут практиковать.

«Если надо будет, буду. Я к этому отношусь очень просто. А что удивительного? Рождается ребенок. Я больше эмоций чувствую, когда зачатие происходит», - говорит Тарас Тополя в программе «Зірковий шлях».

На вторых родах оставаться рядом или нет, супруга решать Тарасу не дала.

«Роды были стремительные, и я попросила Тараса привезти мне кое-что, что мне нужно было в палате. Но начались схватки, Тарас как раз привез мне это все. Я его схватила за руку, он и остался. Так и родили вдвоем», - говорит на канале «Украина» певица ALYOSHA.

По традиции после рождения каждого ребенка Тарас дарит супруге драгоценности.

«Это кольца, серьги. Сейчас будет рождения еще одного ребенка, еще что-то подарим», - делится Тарас Тополя на канале «Украина».

Не так драгоценностей ждет певица от любимого, а, чтобы он хотя бы один раз за семь лет супружеской жизни отметил с ней ее день рождения, который она празднует 14 мая.

«Я просто уже даже и не планирую ничего несколько лет подряд, потому что всегда Тараса отсутствует в данный день в Киеве», - говорит ALYOSHA.

Не хватает от любимого ей, жалуется артистка, и просто романтических поступков.

«Смотрите, у меня все не так просто, как кажется. Делать такие вещи, которые стереотипные, дарить спонтанно букеты или вазоны, или вести в кафе, ресторан - на самом деле абсолютно нет никакой ценности. Как для себя. А для нее - да, я чувствую, что иногда это нужно делать», - сказал Тарас Тополя.