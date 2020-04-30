Тарас Тополя розповів, чи буде присутнім на третіх пологах дружини

Лідер група «Антитіла» Тарас Тополя скоро втретє стане батьком. Чи буде присутнім на пологах, співак розповів у програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Тарас Тополя готовий бути присутнім на третіх пологах дружини. Хоча ще за вагітності первістка подружжя запевняло журналістів – жодних партнерських пологів вони не практикуватимуть.

«Якщо треба буде, буду. Я до цього ставлюся дуже просто. А що дивного? Народжується дитина. Я більше емоцій відчуваю, коли зачаття відбувається», - говорить Тарас Тополя у програмі «Зірковий шлях».

На других пологах залишатись поряд чи ні, дружина вирішувати Тарасові не дала.

«Пологи були стрімкі і я попросила Тараса привезти мені дещо, що мені потрібно було в палаті. Але почалися перейми, Тарас якраз привіз мені це все. Я його схопила за руку, він і залишився. Так і народили вдвох», - говорить на каналі «Україна» співачка ALYOSHA.

За доброю традицією після народження кожної дитини Тарас дарує дружині коштовності.

«Це перстні, сережки. Зараз буде народження ще одної дитини, ще щось подаруємо», - ділиться Тарас Тополя на каналі «Україна».

Не так коштовностей чекає Олена від коханого а, щоб він хоча б один раз за сім років подружнього життя відзначив із нею її день народження, який вона святкує 14 травня.

«Я просто вже навіть і не планую нічого кілька років підряд, тому що ніколи Тараса немає у цей день в Києві», - говорить ALYOSHA.

Не вистачає від коханого їй, бідкається Олена, і просто романтичних вчинків.

«Дивіться, у мене все не так просто, як здається. Робити такі речі, які стереотипні, дарувати спонтанно букети чи вазони, чи вести в кафе, ресторан – насправді абсолютно нема ніякої цінності. Як для себе. А для неї – так, я відчуваю, що іноді це потрібно робити», - сказав Тарас Тополя.