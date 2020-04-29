Тарас хотел двойню: ALYOSHA рассказала о третьей беременности

Певица ALYOSHA до последнего скрывала третью беременностью, в чем причина, рассказала в программе «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина».

Певица ALYOSHA с мужем Тарасом Тополей, фронтменом группы «Антитела», воспитывают двух сыновей, а вскоре получат статус многодетной семьи.

Информацию о том, что они ждут рождения третьего ребенка, супруги до сих пор хранили как зеницу ока.

«Жизнь бурлит, ты никогда не знаешь, что может произойти. И рассказывать заранее, мне кажется, это неправильно», - комментирует на канале «Украина» грядущее пополнение Тарас Тополя.

Когда 6 месяцев назад пара узнала, что в третий раз станет родителями - были озадачены. Ведь, как и вторую беременность - эту они также пока не планировали.

«И Тарас был в туре, и я была в туре, каждый день у нас были концерты. Поэтому не до этого было вообще», - поделилась ALYOSHA.

Несмотря на неожиданную беременность уменьшать нагрузку в работе артистка не стала. Из-за усталости и изменения настроения певицы страдали все, кто был рядом.

«У меня как раз выпал период насыщенной работы, переездов, и мы летали снимать клип с Дарвином, эти самолеты, гостиницы, эта пища острая, которая там была, это просто был для меня ужас. Никому же не скажешь. Я ходила и ворчала на всех, - говорит на канале «Украина» певица и добавляет, - Тарас очень хотел двойню. Но нет, у нас ребенок один будет, слава Богу».

Кто именно у них родится через три месяца - мальчик или девочка, пара решила пока сохранить в тайне. Однако, некоторые детали о том, как выбирают имя, они все же рассказали.

«Думала, что надо и третье имя какое-то похоже на два предыдущих. Потому что у нас Роман и Марко», - говорит артистка.