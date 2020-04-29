Тарас хотів двійню: ALYOSHA розповіла про третю вагітність

Співачка ALYOSHA до останнього приховувала третю вагітністю, в чому причина, розповіла в програмі «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна».

Співачка ALYOSHA з чоловіком Тарасом Тополею, фронтменом гурту «Антитіла», виховують двох синів, а невдовзі отримають статус багатодітної родини.

Інформацію про те, що вони чекають народження третьої дитини, подружжя донині берегли як зіницю ока.

«Життя бентежне, ти ніколи не знаєш, що може статися. І розказувати наперед, мені здається, це неправильно», - коментує на каналі «Україна» скоре поповнення Тарас Тополя.

Коли 6 місяців тому пара дізналась, що втретє стануть батьками – були спантеличені. Адже, як і другу вагітність – цю вони також поки не планували.

«І Тарас був в турі, і я була в турі, кожен день в нас були концерти. Тому не до цього було взагалі», - поділилась ALYOSHA.

Попри несподівану вагітність зменшувати навантаження в роботі Олена не стала. Через втому і зміни настрою співачки страждали всі, хто був поруч.

«У мене якраз випав період насиченої роботи, переїздів, і ми літали знімати кліп з Дарвіном, ці літаки, готелі, ця їжа гостра, яка там була, це просто був для мене жах. Нікому ж не скажеш. Я ходила і бурчала на всіх, - говорить на каналі «Україна» співачка і додає, - Тарас дуже хотів двійню. Але ні, в нас дитина одна буде, слава Богу».

Хто саме в них народиться через три місяці – хлопчик чи дівчинка, пара вирішила поки зберегти в таємниці. Проте, деякі деталі з того, як обирають ім’я, вони все ж розповіли.

«Думала, що треба і третє ім’я якесь схоже на два попередніх. Тому що в нас сини Роман, Марко», - говорить артистка.