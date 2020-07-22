Танцы со звездами 2020: звезда сериала "Папик" стала новой участницей шоу

Стала известна еще одна участница долгожданного четвертого сезона шоу "Танцы со звездами", который начнется уже этой осенью. Украинская актриса, звезда сериала "Папик" и "Голосу країни" Дарья Петрожицкая приняла вызов #танціззіркамиchallenge от известного по сериалу "Поймать Кайдаша" и драмы "Черный ворон" Тараса Цимбалюка, который тоже стал участником проекта.

Дарья сообщила о своем участии в шоу, разместив на своих официальных страницах в социальных сетях яркое видео, в котором она находит записку с вызовом от Тараса.

В свою очередь Петрожицкая бросила вызов фронтвумен группы The HARDKISS Юлии Саниной.

Дарья Петрожицкая стала участницей шоу Танцы со звездами 2020 (видео: instagram.com/tanci1plus1)

"Я фанатка шоу Танці з зірками на 1+1, и если честно, была в приятном шоке от

возможности выйти на такой желанный паркет. Я обожаю танцевать. Раньше я считала себя пластичной, однако сейчас понимаю, что еще есть над чем работать. Бальные танцы для меня - это совершенно новое", - прокомментировала Даша свое участие в проекте.

Дарья Петрожицкая будет покорять паркет Танцев со звездами 2020 (фото: пресс-служба)

Поклонники актрисы принялись активно обсуждать новость в комментариях.

Счастью нет предела. Поздравляем малышка. Этот сезон определенно будет самым лучшим

Вау, оце буде шикарний сезон

Будет очень жарко

Однозначно болею за тебя

Ураааа

Класна новина, удачі))

Ураа! Мы увидим Дашу! Будем болеть за неё!

Круто

суперрр, Даша ждём твоего очередного покорение сцены, ты молодец

Урааа моя фаворитка, я держу кулачки ...

Однозначно победительница. Буду только за вас голосовать

Скриншот комментариев

Совсем скоро станет известно, примет ли Юлия Санина #танціззіркамиchallenge и

присоединится ли на паркете к Олегу Виннику и Алене Шоптенко, Надежде Мейхер и Кириллу Васюку, Санте Димопулос и Максу Леонову, Тарасу Цимбалюку с Яной Заяц и Дарье Петрожицкой. Также вскоре откроются имена ведущих и всех судей четвертого сезона проекта.

Напомним, что в прошлом сезоне Танцев со звездами победила актриса Ксения Мишина в паре с танцовщиком Женей Котом. Финал состоялся в конце ноября 2019 года.