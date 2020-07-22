Танці з зірками 2020: зірка серіалу "Папік" стала новою учасницею шоу

Стала відома ще одна учасниця довгоочікуваного четвертого сезону шоу "Танці з зірками", який розпочнеться вже цієї осені. Українська актриса, зірка серіалу "Папік" і "Голосу країни" Дар’я Петрожицька прийняла виклик #танціззіркамиchallenge від відомого за серіалом "Зловити Кайдаша" і драми "Чорний ворон" Тараса Цимбалюка, який теж став учасником проекту.

Дар’я повідомила про свою участь в шоу, розмістивши на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах яскраве відео, в якому вона знаходить записку з викликом від Тараса.

У свою чергу Петрожицька кинула виклик фронтвумен групи The HARDKISS Юлії Саніній.

Дар'я Петрожицька стала учасницею шоу Танці з зірками 2020 (відео: instagram.com/tanci1plus1)

"Я фанатка шоу Танці з зірками на 1+1, і якщо чесно, була в приємному шоці від

можливості вийти на такий бажаний паркет. Я обожнюю танцювати. Раніше я вважала себе пластичною, однак зараз розумію, що ще є над чим працювати. Бальні танці для мене - це абсолютно нове", - прокоментувала Даша свою участь у проекті.

Дар'я Петрожицька буде підкорювати паркет Танців з зірками 2020 (фото: прес-служба)

Шанувальники актриси почали активно обговорювати новину в коментарях.

Щастю немає меж. Вітаємо малятко. Цей сезон безумовно буде найкращим

Вау, оце буде шикарний сезон

Буде дуже жарко

Однозначно уболіваю за тебе

Ураааа

Класна новина, удачі))

Ураа! Ми побачимо Дашу! Будемо вболівати за неї!

Круто

суперрр, Даша чекаємо твого чергового підкорення сцени, ти молодець

Урааа моя фаворитка, я тримаю кулачки ...

Однозначно переможниця. Буду тільки за вас голосувати

Скріншот коментарів

Зовсім скоро стане відомо, чи прийме Юлія Саніна #танціззіркамиchallenge та

чи приєднається на паркеті до Олега Вінника і Олені Шоптенко, Надії Мейхер та Кирила Васюка, Санти Дімопулос і Макса Леонова, Тараса Цимбалюка з Яною Заєць і Дарії Петрожицької. Також незабаром відкриються імена ведучих і всіх суддів четвертого сезону проекту.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Танців з зірками перемогла актриса Ксенія Мишина в парі з танцівником Женею Котом. Фінал відбувся в кінці листопада 2019 року.