ru
ua

Танці з зірками 2020: зірка серіалу "Папік" стала новою учасницею шоу

Автор: Марина Настевич

Актриса кинула виклик фронтвумен групи The HARDKISS Юлії Саніній

Стала відома ще одна учасниця довгоочікуваного четвертого сезону шоу "Танці з зірками", який розпочнеться вже цієї осені. Українська актриса, зірка серіалу "Папік" і "Голосу країни" Дар’я Петрожицька прийняла виклик #танціззіркамиchallenge від відомого за серіалом "Зловити Кайдаша" і драми "Чорний ворон" Тараса Цимбалюка, який теж став учасником проекту.

Дар’я повідомила про свою участь в шоу, розмістивши на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах яскраве відео, в якому вона знаходить записку з викликом від Тараса.

У свою чергу Петрожицька кинула виклик фронтвумен групи The HARDKISS Юлії Саніній.

Дар'я Петрожицька стала учасницею шоу Танці з зірками 2020 (відео: instagram.com/tanci1plus1)

"Я фанатка шоу Танці з зірками на 1+1, і якщо чесно, була в приємному шоці від
можливості вийти на такий бажаний паркет. Я обожнюю танцювати. Раніше я вважала себе пластичною, однак зараз розумію, що ще є над чим працювати. Бальні танці для мене - це абсолютно нове", - прокоментувала Даша свою участь у проекті.

Дар'я Петрожицька буде підкорювати паркет Танців з зірками 2020 (фото: прес-служба)

Популярні новини

Шанувальники актриси почали активно обговорювати новину в коментарях.

  • Щастю немає меж. Вітаємо малятко. Цей сезон безумовно буде найкращим
  • Вау, оце буде шикарний сезон
  • Буде дуже жарко
  • Однозначно уболіваю за тебе
  • Ураааа
  • Класна новина, удачі))
  • Ураа! Ми побачимо Дашу! Будемо вболівати за неї!
  • Круто
  • суперрр, Даша чекаємо твого чергового підкорення сцени, ти молодець
  • Урааа моя фаворитка, я тримаю кулачки ...
  • Однозначно переможниця. Буду тільки за вас голосувати

Скріншот коментарів

Зовсім скоро стане відомо, чи прийме Юлія Саніна #танціззіркамиchallenge та
чи приєднається на паркеті до Олега Вінника і Олені Шоптенко, Надії Мейхер та Кирила Васюка, Санти Дімопулос і Макса Леонова, Тараса Цимбалюка з Яною Заєць і Дарії Петрожицької. Також незабаром відкриються імена ведучих і всіх суддів четвертого сезону проекту.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Танців з зірками перемогла актриса Ксенія Мишина в парі з танцівником Женею Котом. Фінал відбувся в кінці листопада 2019 року.

Прогноз погоди
► Королева! Тіна Кароль вийшла на сцену в атласній сукні-хмарі з екстремальним декольте ► Українська співачка подарувала фанатам ніжну пісню-роздум
Читати всі новини