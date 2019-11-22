Танцы со звездами 2019: Ризатдинова, Мишина и Булитко честно признались, с кем бы хотели танцевать
Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
К примеру, у девушек спросили, каким они видят первое утро в случае победы
Суперфинал популярного шоу Танцы со звездами 2019 состоится уже в это воскресенье, 24 ноября. В преддверии завершения очередного сезона проекта суперфиналистки (Анна Ризатдинова, Ксения Мишина и Виктория Булитко) ответили на серию блиц-вопросов.
Анна Ризатдинова
- Если бы вновь менялись партнерами, с кем бы хотели танцевать? Иракли Макацария
- Комментарий какого судьи больше всего замотивировал вас? Чьи оценки самые долгожданные? Влада Ямы
- Какой номер конкурентов вам понравился? Даниэля Салема, номер посвященный борьбе с раком
- Если бы вы могли передать эстафету в следующий сезон. Кому бы вы передали? Александру Усику
- Каким вы представляете утро после финала? Я буду в самолете на мастер-классе. Лечу в Португалию
Ксени Мишина
- Если бы вновь менялись партнерами, с кем бы хотели танцевать? Дмитрий Дикусар
- Комментарий какого судьи больше всего замотивировал вас? Чьи оценки самые долгожданные? Все судьи были строги и одновременно мотивирующими
- Какой номер конкурентов вам понравился? Пасодобль от MARUV
- Если бы вы могли передать эстафету в следующий сезон. Кому бы вы передали? Регине Тодоренко
- Каким вы представляете утро после финала? Я не представляю, я знаю. В 6 утра у меня съёмочная смена
Виктория Булитко
- Если бы вновь менялись партнерами, с кем бы хотели танцевать?Только с Димой Дикусаром!
- Комментарий какого судьи больше всего замотивировал вас? Чьи оценки самые долгожданные? Когда я слышу конструктивную критику Григория Чапкиса, мне хочется и хочется работать.
- Какой номер конкурентов вам понравился? Пасадобль Лены Кравец и Макса Леонова.
- Если бы вы могли передать эстафету в следующий сезон. Кому бы вы передали? Яне Глущенко! Она за меня очень сильно болела, мне приятно. Я хочу точно так же поддержать её в следующем сезоне!
- Каким вы представляете утро после финала? Я проснусь с улыбкой на лице и буду спешить на репетиции "Дизель Шоу"!
Напомним, что Анна Ризатдинова растрогала душевным поздравлением сына-именинника.