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Танці з зірками 2019: Різатдінова, Мішина та Булітко чесно зізналися, з ким би хотіли танцювати

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.11.2019 - 17:19
Танці з зірками 2019: Різатдінова, Мішина та Булітко чесно зізналися, з ким би хотіли танцювати
Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Приміром, у дівчат запитали, яким вони бачать перший ранок у разі перемоги

Суперфінал популярного шоу Танці з зірками 2019 відбудеться вже цієї неділі, 24 листопада. Напередодні завершення чергового сезону суперфіналістки проекту (Анна Різатдінова, Ксенія Мішина та Вікторія Булітко) відповіли на серію бліц-питань.

Анна Різатдінова

  1. Якщо б знову мінялися партнерами, з ким би хотіли танцювати? Іраклі Макацарія
  2. Коментар якогось судді найбільше замотивировал вас? Чиї оцінки самі довгоочікувані? Влада Ями
  3. Який номер конкурентів вам сподобався? Даніеля Салема, номер присвячений боротьбі з раком
  4. Якщо б ви могли передати естафету в наступний сезон Кому ви передали? Олександру Усику
  5. Яким ви уявляєте ранок після фіналу? Я буду в літаку на майстер-класі. Лечу в Португалію

Ксені Мішина

Танці з зірками 2019: Різатдінова, Мішина та Булітко чесно зізналися, з ким би хотіли танцювати

  1. Якщо б знову мінялися партнерами, з ким би хотіли танцювати? Дмитро Дікусар
  2. Коментар якогось судді найбільше замотивировал вас? Чиї оцінки самі довгоочікувані? Всі судді були суворі й одночасно мотивуючими
  3. Який номер конкурентів вам сподобався? Пасодобль від MARUV
  4. Якщо б ви могли передати естафету в наступний сезон Кому ви передали? Регіна Тодоренко
  5. Яким ви уявляєте ранок після фіналу? Я не уявляю, я знаю. О 6 ранку у мене знімальна зміна

Вікторія Булітко

Танці з зірками 2019: Різатдінова, Мішина та Булітко чесно зізналися, з ким би хотіли танцювати

  1. Якщо б знову мінялися партнерами, з ким би хотіли танцювати?Тільки з Дімою Дікусаром!
  2. Коментар якогось судді найбільше замотивировал вас? Чиї оцінки самі довгоочікувані? Коли я чую конструктивну критику Григорія Чапкіса, мені хочеться і хочеться працювати.
  3. Який номер конкурентів вам сподобався? Пасадобль Олени Кравець і Макса Леонова.
  4. Якщо б ви могли передати естафету в наступний сезон. Кому ви передали? Яні Глущенко! Вона за мене дуже сильно вболівала, мені приємно. Я хочу точно так само підтримати її в наступному сезоні!
  5. Яким ви уявляєте ранок після фіналу? Я прокинуся з посмішкою на обличчі і буду поспішати на репетиції "Дизель Шоу"!

Нагадаємо, що Анна Різатдінова зворушила душевним привітанням сина-іменинника.

Дякую хейтерам: Остапчук оригінально прокоментував свій виліт з "Танці з зірками" Володю занесло: партнерка Остапчука розповіла, чому вони не пройшли у фінал Танців з зірками
Новини України Танцы со звездамиАнна РизатдиноваКсения Мишина
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