Танці з зірками 2019: Різатдінова, Мішина та Булітко чесно зізналися, з ким би хотіли танцювати

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Приміром, у дівчат запитали, яким вони бачать перший ранок у разі перемоги

Суперфінал популярного шоу Танці з зірками 2019 відбудеться вже цієї неділі, 24 листопада. Напередодні завершення чергового сезону суперфіналістки проекту (Анна Різатдінова, Ксенія Мішина та Вікторія Булітко) відповіли на серію бліц-питань.

Анна Різатдінова

Якщо б знову мінялися партнерами, з ким би хотіли танцювати? Іраклі Макацарія Коментар якогось судді найбільше замотивировал вас? Чиї оцінки самі довгоочікувані? Влада Ями Який номер конкурентів вам сподобався? Даніеля Салема, номер присвячений боротьбі з раком Якщо б ви могли передати естафету в наступний сезон Кому ви передали? Олександру Усику Яким ви уявляєте ранок після фіналу? Я буду в літаку на майстер-класі. Лечу в Португалію

Ксені Мішина

Якщо б знову мінялися партнерами, з ким би хотіли танцювати? Дмитро Дікусар Коментар якогось судді найбільше замотивировал вас? Чиї оцінки самі довгоочікувані? Всі судді були суворі й одночасно мотивуючими Який номер конкурентів вам сподобався? Пасодобль від MARUV Якщо б ви могли передати естафету в наступний сезон Кому ви передали? Регіна Тодоренко Яким ви уявляєте ранок після фіналу? Я не уявляю, я знаю. О 6 ранку у мене знімальна зміна

Вікторія Булітко

Якщо б знову мінялися партнерами, з ким би хотіли танцювати?Тільки з Дімою Дікусаром! Коментар якогось судді найбільше замотивировал вас? Чиї оцінки самі довгоочікувані? Коли я чую конструктивну критику Григорія Чапкіса, мені хочеться і хочеться працювати. Який номер конкурентів вам сподобався? Пасадобль Олени Кравець і Макса Леонова. Якщо б ви могли передати естафету в наступний сезон. Кому ви передали? Яні Глущенко! Вона за мене дуже сильно вболівала, мені приємно. Я хочу точно так само підтримати її в наступному сезоні! Яким ви уявляєте ранок після фіналу? Я прокинуся з посмішкою на обличчі і буду поспішати на репетиції "Дизель Шоу"!

Нагадаємо, що Анна Різатдінова зворушила душевним привітанням сина-іменинника.