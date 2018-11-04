Танцы со звездами 2018: какая пара покинула проект после 11 эфира

В воскресенье, 4 ноября, зрители телеканала 1+1 увидели одинадцатый выпуск шоу Танцы со звездами, в котором выступили 6 оставшихся звездных пар.

Тема эфира была: "Карнавал. Танцы народов мира".

В зоне риска оказались Мишель Андраде и Женя Кот, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Денис Беринчик и Катя Белявская.

Ласточкин и Гвоздева, Беринчик и Белявская исполнили "танец за жизнь".

По оценкам судьей и по результатам зрительского голосования проект покинули Денис Беринчик и Катя Белявская.

Отметим, каждый эфир проект может покинуть пара, которая наберет наименьшее количество баллов по оценкам судьёй и по результатам зрительского голосования. Если у двух последних пар в турнирной таблице будет одинаково низкая сумма баллов по окончанию голосований зрителей, тогда их судьбу будут решать судьи. Спасти своих любимчиков можно активным голосованием путем смс и телефонных звонков.

Напомним, ранее мы писали, как прошел 11 выпуск шоу Танцы со звездами 2018.