Танцы со звездами 2018: Иракли Макацария признался в осуществлении "заветной мечты"

Фото (instagram.com/tanci1plus1)

Мужчина выступит в образе Майкла Джексона

Популярный в Украине грузинский продюсер и экс-холостяк Иракли Макацария признался, что на шоу "Танцы со звездами" ему удалось реализовать данюю мечту. Об этом сообщают "Факты".

"Иракли Макацария вместе с Яной Заец исполнят страстный пасадобль под песню Sade «Love is Found» и фьюжн в образе Michael Jaсkson под песню «Smoth Criminal». Номером-сюрпризом станет грузинский народный танец, который Иракли мечтал исполнить в течение всего сезона", - говорится в сообщении.

В то же время один из судей проекта Влад Яма признался, что уже готов не только к финалу, а и следующему сезону.

"Признаюсь, после полуфинала, я уже готов к любым неожиданностям и на финале. Более того, я уже готов к третьему сезону "Танцев со звездами", - сказал он.

Напомним, что в финале шоу Танцы со звездами 2018 зрители могут решить, кто из судей был самым справедливым.

Кстати, Леся Никитюк высказалась о победе в полуфинале Танцев со звездами 2018.

Отметим, что танец Никитюк и Поляковой в полуфинале жестко раскритиковали в сети.

Танці з зірками 2018 - официальная презентация (видео: STYLER.rbc.ua)