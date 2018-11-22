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Танцы со звездами 2018: зрители могут решить, кто из судей был самым справедливым

Lite » ТВ-шоу 22.11.2018 - 09:50
Танцы со звездами 2018: зрители могут решить, кто из судей был самым справедливым
Фото: (tsn ua glamur)

Мнение пользователей разделилось

Судьи телешоу "Танцы со звездами" Влад Яма, Екатерина Кухар и Monatik на протяжении 13 недель оценивали выступления звезд. Теперь у зрителей появилась возможность оценить и проголосовать за своего любимого судью. Соответствующий пост опубликован на странице tanci1plus1 в Instagram.

"Тройка титулованных судей шоу 13-ть недель подряд вместе с вами оценивали выступления самых известных звезд страны. Но пришло время подвести итоги! Кого из членов жюри в этом сезоне считаете справедливым? Возможно всех трех? Голосуйте!" - указано в посте.

Танцы со звездами 2018: зрители могут решить, кто из судей был самым справедливымФото: (instagram.com/tanci1plus1)

Пользователи разделились во мнениях, отметив, что каждый из членов жюри отыгрывал три роли: доброго, строгого и справедливого:

Танцы со звездами 2018: зрители могут решить, кто из судей был самым справедливым

Скриншот комментариев: (instagram.com/tanci1plus1)

Танцы со звездами 2018: зрители могут решить, кто из судей был самым справедливым

Напомним, что на днях фитнес-гуру Анита Луценко обрадовала поклонников возвращением на проект Танцы со звездами 2018. В полуфинале, который состоялся 18 ноября, она станцевала пасадобль вместе с Павлом Вишняковым и Юлией Сахневич.

Отметим, что танец Никитюк и Поляковой в полуфинале жестко раскритиковали в сети.  Под видео с танго в исполнении звездной троицы многие возмущаются, что проект покинул Павел Вишняков, а не Никитюк. При этом Олю Полякову пользователи сети в большинстве своем хвалят и считают, что она затмила ведущую в этом танце.

Кстати, Леся Никитюк высказалась о победе в полуфинале Танцев со звездами 2018. Леся не скрывает - на новые паркетные подвиги ее вдохновляет украинский народ, любовь и поддержка которого каждый раз спасает телеведущую от вылета. В последнем выпуске ведущая исполнила два танца, и оба посвятила своим зрителям.

Танці з зірками 2018 - официальная презентация (видео: STYLER.rbc.ua)

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