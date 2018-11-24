"Готовы рвать": участники "Танцев без правил" рассказали о подготовке к финалу

Участники шоу Танцы со звездами 2018. Фото: Пресс-служба 1+1

Все участники настроены решительно

В это воскресенье, 25 ноября поклонники ТВ-шоу "Танцы со звездами 2018", которое выходит еженедельно в 21:00 на "1+1" смогут насладиться просмотром грандиозного финала в котором за кубок лучшего танцора будут сражаться в танцевальном поединке такие звездные пары: Леся и Максим, Игорь и Илона и Иракли и Яна. О том, как проходят репетиции, и как настраиваются на суровую творческую схватку селебрити рассказали в интервью для Elle. ua.

Первым дал свой комментарий Иракли Макацария. Сначала ему задали такой вопрос: " Вас постоянно сравнивали с Павлом Вишняковым. Почувствовали ли вы себя увереннее после его ухода?". На что Иракли ответил, что для него ничего не изменилось.

Фото: Иракли и Яна (elle.ua)

"Я никогда не ориентировался на другие пары. Да, Вишняков был сильным соперником, но после его ухода я ни на секунду не расслабился. В себе же я уверен всегда", - сказал грузинский бизнесмен.

Игоря Ласточкина журналисты спросили о том, не ощущает ли он преимущество перед другими участникам, ведь его паре судьи часто ставили высокие оценки.

Фото: Игорь с партнершей (elle.ua)

"Если вы пересмотрите все эфиры, то насчитаете всего одну "30-у"! Преимуществ не ощущаем, но ощущаем силы: мы готовы рвать!", - ответил Ласточкин.

Лесю Никитюк журналисты назвали самым простым участником и напомнили ей о словесных потасовках с Владом Ямой и поинтересовались почему она открыто выражает свое несогласие с низкими оценками или нелестными комментариями.

Фото: Леся и Максим (elle.ua)

Леся Никитюк рассказала следующее: "Оценки для меня никогда не были критерием успеха в шоу. Для меня важен прогресс и зрительское одобрение. Очень важно понимать, что телевидение исчезнет без диалога, поэтому в каждом своем слове я отображаю безграничную благодарность и любовь к зрителю. Потому что именно для него я все и делаю. Я очень хочу, чтобы каждый воскресный вечер был ярче и интересней предыдущего. Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку!".

Напомним, что в финале шоу Танцы со звездами 2018 зрители могут решить, кто из судей был самым справедливым.

Кстати, Леся Никитюк высказалась о победе в полуфинале Танцев со звездами 2018.

Отметим, что танец Никитюк и Поляковой в полуфинале жестко раскритиковали в сети.

Танці з зірками 2018 - официальная презентация (видео: STYLER.rbc.ua)