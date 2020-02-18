Танцы в кружевах и коже: Настя Каменских завела сеть соблазнительным видео

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Певица сменила несколько горячих образов ради нового клипа

Настя Каменских недавно выпустила горячую премьеру – клип на трек "Lollipop" в коллаборации с популярным испанским исполнителем Juan Magan. В горячем видео певица появилась в различных соблазнительных образах, которые решила более детально показать поклонникам в коротком зажигательном ролике в Instagram.

Артистка буквально на глазах перевоплощается в эффектную дерзкую красотку с неоновыми тенями в прозрачном кружевном боди и оригинальных штанах. Затем она молниеносно превращается в экстравагантную леди в черном платье с перьями с распущенными волосами и объемной прической, а также массивными серебряными серьгами.

И последний лук – задорная кокетка в кожаном платье-мини с открытой линией декольте, массивной подвеской-камнем на шее и необычными кольцами-"кастетами".

Поклонники не смогли устоять перед эффектной звездой и забросали ее комплиментами в комментариях под видео. Подписчики певицы сообщили, что клип произвел на них впечатление.

Шикарная

Прекрасна

Красотка

Бомба

Клип понравился, Настя, вы в нем прекрасны! Очень гармоничны! Уже хочется ремикса

Ты неотразима

Все образы необыкновенные

Как всегда лучше всех

Соу хот дива

Супер

Напомним, что Настя Каменских рассказала о темпераментной паре с Птапом и призналась, что в их семье иногда отношения выясняют весьма страстно, а также рассказала, когда собирается стать мамой. Она пояснила, почему предпочитает макияж даже на отдыхе.