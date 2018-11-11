"Танцую для тебя": Никитюк посвятит свой танец Усику

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Ведущая также интересуется у поклонников, кому стоит покинуть шоу

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк решила посвятить свой танец легендарному украинскому боксеру Александру Усику, который 11 ноября одержал победу в бою с британцем Тони Беллью. Об этом ведущая написала у себя в Instagram.

"Как думаете, кто сегодня покинет шоу Танцы со звездами? Кому уже пора? Кому пора на Мальдивы? P. S .#сосед сегодня танцую для тебя. Следующий номер для Александра Усика", — написала Никитюк.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/lesia_nikituk

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Под снимком многие стали писать имена звездных участников, кто, по их мнению, должен уйти с паркета. Каждый из фанатов выбрал своего анти-лидера, но большинство готовы попрощаться с Мишель Андраде и Игорем Ласточкиным.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Усик Александр провел первую защиту титулов в бою с британцем Тони Беллью. Сам поединок вышел достаточно ярким и зрелищным. Украинский спортсмен одержал победу в 8-м раунде нокаутом.

Ранее Никитюк жестко ответила хейтерам. Она сказала, что самостоятельно не покинет проект.

Видео: (video.rbc.ua)