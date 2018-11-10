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Усик - Белью: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    10.11.2018 - 18:08
Фото: Усик - Беллью (facebook.com/K2Ukraine)
Фото: Усик - Беллью (facebook.com/K2Ukraine)

Специалисты считают фаворитом украинского боксера

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик проведет первую защиту титулов в бою с британцем Тони Беллью. Трансляция боя начнется на РБК-Украина в 23:30, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, фаворитом данного поединка считается украинец.

10 ноября 23:30
Манчестер, стадион Manchester Arena

 

Букмекеры на победу Усика принимают ставки с коэффициентом 1,14. Успех Беллью оценивается в 5,5, а ничья - в 26,0.

Напомним, промоутерская компания Matchroom Boxing представила официальный проморолик боя Усик - Беллью.

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