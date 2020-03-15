Такую жену на руках носить: Дмитрий Комаров похвастался кулинарным талантом любимой

Телеведущий похвастался завтраком, который ему приготовила жена
Популярный украинский телеведущий Дмитрий Комаров из-за своей работы не часто проводит время дома. Тем не менее он находит время, чтобы поздравить своих любимых женщин с праздниками. Звезда шоу "Мир наизнанку" также продемонстрировал всем своим подписчикам, чем его кормит жена.
На своей странице в Instagram Дмитрий опубликовал новое фото, на котором показал аппетитный завтрак, который приготовила его супруга Александра Кучеренко. Нужно признать, что выглядит все очень аппетитно.
Завтрак Дмитрия Комарова (фото: instagram.com/komarovmir)
"Не удержался, сфоткал. Кстати, это первая фотка еды, которую я выкладываю в ленту", - написал телеведущий.
Пользователи сети также прокомментировали его фото.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Дмитрий Комаров признался, ревнует ли Александру Кучеренко. Он также рассказал истории самых спонтанных путешествий их пары.