Таку дружину на руках носити: Дмитро Комаров похвалився кулінарним талантом коханої

Популярний український телеведучий Дмитро Комаров через свою роботу не часто проводить час вдома. Тим не менш він знаходить час, щоб привітати своїх коханих жінок зі святами. Зірка шоу "Світ навиворіт" також продемонстрував всім своїм фоловерам, чим його дружина годує.

На своїй сторінці в Instagram Дмитро опублікував нове фото, на якому показав апетитний сніданок, який приготувала його дружина Олександра Кучеренко. Потрібно визнати, що виглядає дуже апетитно.

Сніданок Дмитра Комарова (фото: instagram.com/komarovmir)

"Не втримався, сфоткав. До речі, це перша фотка їжі, яку я викладаю в стрічку", - написав телеведучий.

Користувачі мережі також прокоментували його фото.

Щоб так снідати, потрібно вставати до обіду;

Клас! Дуже красиво і апетитно;

Зараз можна їй такі гарні сніданки вам подавати. Років через 5-10, якщо у вас буде парочка дітей, це пройде. А поки ви в любові!

Ай як смачно;

Яка розумниця, все тільки корисне;

Діма, Ви заслужили це щастя. В тому числі і сніданок;

Дуже смачно виглядає!

Ось, що значить став сімейною людиною!

Блін, Саша умнічка;

Стильно! І треба думати – смачно;

Ну це симптоми подружнього життя. Приємного!

Молодець дружина, а ви люблячий чоловік, мало хто з чоловіків говорить спасибі за сніданок ще й хвалить дружину на всю країну;

Напевно, дуже смачно;

Таку дружину треба носити на руках! Шикарний сніданок.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Дмитро Комаров зізнався,чи ревнує Олександру Кучеренко. Він також розповів історії самих спонтанних подорожей їх пари.