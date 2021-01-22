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Для такого решения нужно иметь большое сердце: Никитюк сделала заявление об усыновлении

Пятница 22 января 2021 16:55
Для такого решения нужно иметь большое сердце: Никитюк сделала заявление об усыновлении
Леся Никитюк сделала заявление об усыновлении (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинская телеведущая и блоггер Леся Никитюк призналась, что чувствует себя одинокой. Поэтому она не исключает вариант усыновления ребенка.

В откровенном интервью для программы "В гостях у Дмитрия Гордона" Леся Никитюк объяснила, почему люди могут чувствовать себя одиноко.

"Человек может быть одиноким из-за того, что он не такой, как те, кто его окружает. И мечты этих людей могут казаться очень примитивными", - сказала телеведущая.

Она призналась, что очень хочет детей. В своих мечтах она видит себя мамой двоих малышей и при этом она не отбрасывает вариант, при котором она сможет удочерить или усыновить ребенка.

"Я знаю многих людей, которые усыновили или удочерили ребенка. Для такого решения нужно иметь большое сердце, так как это невероятно тяжело. Но насколько это круто. Я уважаю таких людей, очень уважаю. Одно дело говорить про Анджелину Джоли, которая воспитывает приемных детей и имеет миллионные контракты, а другое дело, когда на усыновление решаются простые люди, которые просто не могут иметь своих детей, но очень этого хотят", - подчеркнула Никитюк.

Леся Никитюк сделал заявление об усыновлении ребенка

Напомним, ранее мы писали о том, что Леся Никитюк разоткровенничалось о личной жизни и любимом.

А также рассказывали о том, что Леся Никитюк откровенно рассказала, благодаря кому она смогла попасть на телевидение.

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