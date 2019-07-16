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"Такие крутые": Каменских и Потап восхитили расслабленной прогулкой с друзьями по Праге


Пара наслаждается отдыхом в Европе

Настя Каменских и Потап похвастались прогулкой по Праге! Звездная пара опубликовала на своих instagram-страниках одинаковое фото, на котором запечатлены вместе. При этом пара не смотрит в камеру. Снимок сделан как бы незаметно от них. Влюбленные идут куда-то вперед. Лицо Потапа вообще не видно, зато видим счастливую Настю, которая улыбается и подняла руку вверх. 

Пока что звездная пара не комментирует, зачем конкретно они прилетели в Прагу. Быть может, с очередным выступлением. 

“Prague. Love. Inspiration” (Прага, любовь, вдохновееие) - подписала тремя словами яркое фото Каменских. 

Потап с Настей в Праге (фото: instagram.com/kamenskux) 

Каменских с мужем и друзьями в Праге (фото: instagram.com/kamenskux) 

Также по сториз музыкантов стало известно, что они улетели в Прагу не одни. На совместных видео также замечаем солиста группы Время и Стекло Позитива - Алексея Завгороднего. И его жену - дизайнера Аню Завгороднюю. Кстати, Аня и Настя - лучшие подруги. Их часто можно встретить вместе. Более того, жена Позитива также отдыхала с Потапом и Каменских во время их свадебного путешествия в Турции. 

Каменских также сняла забавное видео с друзьями и Потапом в Праге. Веселая компания шумно смеется. При этом Настя первым делом просит ребят “не матюкаться”. Соответствующее виде появилось в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Поклонники Насти поспешили прокомментировать ее новые фото: 

  • “Вы такие крутые” 
  • “Красавица” 
  • “Настя шикарна” 
  • “Такая красивая пара” 
  • “На заробітки приїхали на клубніку))”
  • “Самые лучшие” 

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux 

Напомним, до этого в чулках и боди Каменских оригинально сообщила Потапу радостную новость. Певица показала пикантное фото с Потапом. 

Ранее Потап порадовал душевным видео с Настей Каменских. Пара катается по полю для гольфа и наслаждается впечатлениями.

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