"Такі круті": Каменських і Потап захопили розслабленою прогулянкою з друзями по Празі

Настя Каменських і Потап похвалилися прогулянкою по Празі! Зіркова пара опублікувала на своїх instagram-стрінках однакове фото, на якому зображені разом. При цьому пара не дивиться в камеру. Знімок зроблений як би непомітно від них. Закохані йдуть кудись вперед. Обличчя Потапа взагалі не видно, зате бачимо щасливу Настю, яка посміхається і підняла руку вгору.

Поки що зіркова пара не коментує, навіщо конкретно вони прилетіли в Прагу. Можливо, з черговим виступом.

“Prague. Love. Inspiration" (Прага, любов, натхнення) - підписала трьома словами яскраве фото Каменських.

Потап з Настею в Празі (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських з чоловіком та друзями в Празі (фото: instagram.com/kamenskux)

Також за сторіз музикантів стало відомо, що вони відлетіли в Прагу не самі. На спільних відео також помічаємо соліста групи Время и Стекло Позитива - Олексія Завгороднього. І його дружину - дизайнера Аню Завгородню. До речі, Аня і Настя - найкращі подруги. Їх часто можна зустріти разом. Більш того, дружина Позитива також відпочивала з Потапом та Каменских під час їх весільної подорожі до Туреччини.

Каменських також зняла веселе відео з друзями та Потапом в Празі. Весела компанія голосно сміється. При цьому Настя першим ділом просить їх "не матюкатися". Відповідне відео з'явилося в twitter-акаунті MyGlamWish.

Шанувальники Насті поспішили прокоментувати її нові фото:

"Ви такі круті"

"Красуня"

"Настя шикарна"

"Така красива пара"

"На заробітки приїхали на клубніку))"

"Найкращі"

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, до цього в панчохах і боді Каменських оригінально повідомила Потапу радісну новину. Співачка показала пікантне фото з Потапом.

Раніше Потап порадував душевним відео з Настею Каменських. Пара катається по полю для гольфу і насолоджується враженнями.