Такая взрослая и красивая: Слава из НеАнгелов показала свою дочурку-модницу

Участница дуэта НеАнгелы Слава Каминская после развода с мужем много времени посвящает детям - сыну Леонарду и дочке Лауре. Недавно певица вместе с детьми прекрасно отдохнула на Бали, но уже вернулась к рабочим будням. Она частенько радует поклонников новым кадрами с детишками - так, недавно артистка позабавила всех историей о том, что ее дочка хочет стать "звездой, как мама", когда вырастет. А на новом снимке четырехлетняя малышка предстала настоящей модницей.

Слава опубликовала яркий снимок с Лаурой, которая эффектно позирует в стильном зимнем образе. Девочка примерила узкие черные брючки, красное с черной оторочкой пальто и трендовый красный берет. Завершают элегантный лук солнцезащитные очки и модная сумочка через плечо, а также светлые искусственные косички.

Каминская поделилась и историей создания этого яркого образа.

Фото: Слава Каминская показала стильную дочку (instagram.com/babaslavka)

"Собираемся на съемку. - Мама , я хочу быть , как моя подруга Лиза ( подруга Лиза вещает в предыдущем посте) Мама Лизы выслала нам наряд. Моя маленькая взрослая Лаура", - с гордостью прокомментировала артистка.

Пользователи сети тут же засыпали маленькую модницу восхищенными комментариями.

Такая уже взрослая и красииивая

Йоу какая Бейба

Стильная крошка

Очень крутая малышка

Когда она успела так вырасти???))) классная ))

Очень красиво

Милаха

Покорительница сердец

Стиляжка

Красотка

Мамина модница))) милашка

Эта девочка это что- то. артистка!

Стильная куколка

Моднявочка стильная

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

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