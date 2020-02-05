Така доросла і красива: Слава з НеАнгелів показала свою доньку-модницю

Учасниця дуету НеАнгели Слава Камінська після розлучення з чоловіком багато часу присвячує дітям - синові Леонарду і доньці Лаурі. Нещодавно співачка разом з дітьми чудово відпочила на Балі, але вже повернулася до робочих буднів. Вона частенько тішить шанувальників новими кадрами з діточками - так, нещодавно артистка потішила всіх історією про те, що її донька хоче стати "зіркою, як мама", коли виросте. А на новому знімку чотирирічна дівчинка стала справжньою модницею.

Слава опублікувала яскравий знімок з Лаурою, яка ефектно позує в стильному зимовому образі. Дівчинка приміряла вузькі чорні брюки, червоне з чорним оздобленням пальто і трендовий червоний берет. Завершують елегантний лук сонцезахисні окуляри і модна сумочка через плече, а також світлі штучні косички.

Камінська поділилася й історією створення цього яскравого образу.

Фото: Слава Камінська показала стильну доньку (instagram.com/babaslavka)

"Збираємося на зйомку. - Мама , я хочу бути , як моя подруга Ліза ( подруга Ліза віщає в попередньому пості) Мама Лізи вислала нам наряд. Моя маленька доросла Лаура", - з гордістю прокоментувала артистка.

Користувачі мережі тут же засипали маленьку модницю захопленими коментарями.

Така вже доросла і красииивая

Йоу яка Бейба

Стильна крихта

Дуже крута малятко

Коли вона встигла так вирости???))) класна ))

Дуже красиво

Милаха

Володарка сердець

Стиляжка

Красуня

Мамина модниця))) милашка

Ця дівчинка це щось. артистка!

Стильна лялечка

Моднявочка стильна

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, нова обраниця екс-дружина Слави Едгара Камінського розповіла про їхній роман.