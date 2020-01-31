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Одни бикини на двоих: дочь Оли Поляковой позировала у бассейна в мамином купальнике

Lite » Культура 31.01.2020 - 12:31
Одни бикини на двоих: дочь Оли Поляковой позировала у бассейна в мамином купальнике
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Маша Полякова не прочь заглянуть в мамин гардероб

Дочь занменитой певицы Оли Поляковой Маша, которая недавно в раскрыла секрет своих удачных фото, позируя в полупрозрачной юбке, не скупится на своей странице в Instagram на фото в купальниках. После зимнего отдыха во Флориде США и Мексике у девочки накопилось достаточно снимков, чтобы радовать своих подписчиков (которых у девушки уже почти 150 тыс.) едва ли не каждый день новым образом.

Недавно Мария решила поиграть со своими подписчиками в распространенную Instagram-игру и предложила угадать, какие из перечисленных фактов из ее жизни правда, а какие — фейк. В списке были вопросы о школе и покраске волос, в общем о том, что может волновать обычного подростка, однако внимание привлекло фото девушки, на котором она позировала в купальнике. Бикини некоторым фолловерам показался немного не по размеру, и действительно мы уже видели его на ее звездной маме Оле Поляковой в прошлом году.

Одни бикини на двоих: дочь Оли Поляковой позировала у бассейна в мамином купальникеФото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Фото польностью вы можете посмотреть ЗДЕСЬ

Одни бикини на двоих: дочь Оли Поляковой позировала у бассейна в мамином купальнике

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Фото польностью вы можете посмотреть ЗДЕСЬ

Но это не единичный случай, когда Маша "заимствует" вещи из маминого гардероба. Юная красавица была замечена в купальнике Оли на пляже в Мексике, на что ей тут же указали в комментариях, дополнив, что не удивительно, что Маша носит мамины вещи, ведь их фигуры и рост на столько похожи, что иногда их даже можно перепутать:

Одни бикини на двоих: дочь Оли Поляковой позировала у бассейна в мамином купальнике

Одни бикини на двоих: дочь Оли Поляковой позировала у бассейна в мамином купальникеФото: Оля Полякова с дочкой Машей (instagram.com/polyakovamusic)

​​​​​​​Фото польностью вы можете посмотреть ЗДЕСЬ

  • Красотки , что сказать) яблоко от яблони не далеко падает
  • Вы что, зелёный купальник на двоих носите? А вообще нереально красивые. Очень Машенька похожа на Вас!
  • Блин, вот это сходство. Вы же как под капирку
  • Доча очень выросла, недавно была еще совсем малышкой))

Некоторые, пораженные сходством внешности дочки и матери, даже посоветовали пойти на небольшую хитрость и облегчить Оле нелегкую работу в шоу-бизнесе:

Одни бикини на двоих: дочь Оли Поляковой позировала у бассейна в мамином купальнике

  • Дочку в блондинку и можно через день работать

Напомним, что одно из фото в бикини Маши Поляковой вызвало небывалую реакцию пользователей соцсетей. Откровенный ракурс и поза девушки спровоцировали ажиотаж среди подписчиков и даже ее мама написала свой однозначный комментарий.

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