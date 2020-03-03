Така доросла! Дочка Полякової з яскравим макіяжем з розмахом відсвяткувала день народження

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маші Поляковій виповнилося 15 років і вона закотила веселу вечірку

Старша дочка Олі Полякової Маша Полякова 2 березня відсвяткувала день народження – дівчині виповнилося 15 років. Зіркова мама поспішила зворушливо привітати подорослішала доньку, яка в цей день виглядала на всі сто! Іменинниця вирішила зробити трендовий виразний макіяж і вирушила весело святкувати день народження разом з друзями в один зі столичних закладів. Так, кадрами з свята вона поділилася в Instagram.

Так, на фото в профілі Маша позує разом зі своїм другом, візажистом, а за сумісництвом актором і музикантом Олегом Машуковским, який, до речі, часто робить мейк-ап Ірині Білик. Також рівно рік тому він "наводив красу" Маші Полякової, яка тоді відсвяткувала 14-річчя тематичною вечіркою. Зараз же макіяж у іменинниці був з виразним акцентом на очі з використанням гліттера і трендової помади нюдового відтінку.

Маша обрала простору чорну футболу з великим білим принтом, масивний срібний ланцюг та сережки-кільця. Вона вбралася в коротку картату спідницю, гетри та одягла масивні білі кросівки.

"Солодкі 15", - залишила підпис англійською дочка співачки, подякувавши за свій образ візажиста.

У сторіз Маша поділилася унікальними кадрами зі святкування дня народження. На відео дівчина веселитися в компанії друзів під танцювальні треки і п'є з келихів. "За тебе, Маша!" - вигукує хтось із гостей. "За мене!" - вторить іменинниця, піднімаючи келих.

Маша Полякова з друзями (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Раніше під час відпочинку в Мексиці з мамою Маша не відставала від співачки в частині відвертих фото і з задоволенням демонструвала фігуру.