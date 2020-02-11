Такая счастливая: Ани Лорак в одном халате пленила лучезарной улыбкой

Поклонники посоветовали певице почаще улыбаться
Украинская певица Ани Лорак сейчас вместе с дочкой живет в Москве, где девочка ходит в школу. После развода с мужем она недолго грустила в одиночестве и сейчас встречается с 26-летним саундпродюсером Black Star Егором Глебом. Вместе с молодым бойфрендом артистка в январе побывала в Калифорнии, где засветила кольцо, очень похожее на помолвочное, что не прошло мимо внимания поклонников.
Сама Ани хранит молчание, однако радует фанатов эффектными кадрами в Instagram. Так, звезда опубликовала два похожих фото, на которых запечатлена в банном халате на голое тело.
Певица лучезарно улыбается на камеру и попросила подписчиков выбрать, какой снимок нравится им больше.
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Именно улыбка Лорак нашла живой отклик в сердцах пользователей сети и они засыпали артистку комплиментами, посоветовав ей почаще улыбаться.
Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)
Напомним, бывший муж Ани Лорак умилил уникальным фото дочки Софии из семейного архива.