Такая счастливая: Ани Лорак в одном халате пленила лучезарной улыбкой

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Поклонники посоветовали певице почаще улыбаться

Украинская певица Ани Лорак сейчас вместе с дочкой живет в Москве, где девочка ходит в школу. После развода с мужем она недолго грустила в одиночестве и сейчас встречается с 26-летним саундпродюсером Black Star Егором Глебом. Вместе с молодым бойфрендом артистка в январе побывала в Калифорнии, где засветила кольцо, очень похожее на помолвочное, что не прошло мимо внимания поклонников.

Сама Ани хранит молчание, однако радует фанатов эффектными кадрами в Instagram. Так, звезда опубликовала два похожих фото, на которых запечатлена в банном халате на голое тело.

Певица лучезарно улыбается на камеру и попросила подписчиков выбрать, какой снимок нравится им больше.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Именно улыбка Лорак нашла живой отклик в сердцах пользователей сети и они засыпали артистку комплиментами, посоветовав ей почаще улыбаться.

Конечно 1. Ваша улыбка поднимает настроение мгновенно! Хорошего дня вам

На обеих фотографиях очень красива! Улыбайтесь чаще. Нас греет вообще тепло

Ваша улыбка лучик солнца. Спасибо за такие прекрасные фотки.

боже ,какая прекрасная улыбка. она всегда согревает и дарит невероятные эмоции и хорошее настроение. самая красивая, улыбайтесь всегда, любимая

Каролин, как ни крути. Вы всегда прекрасны, с любого ракурса, под любым углом. Невероятной красоты женщина. Любим

Как вообще можно выбирать?

В твоих глазах счастье и это самый настоящий кайф! Перваая

Красота

ваша улыбка очень согревает!

Первая! Максимально счастливая

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, бывший муж Ани Лорак умилил уникальным фото дочки Софии из семейного архива.