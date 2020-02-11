ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Такая счастливая: Ани Лорак в одном халате пленила лучезарной улыбкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.02.2020 - 16:31
Такая счастливая: Ани Лорак в одном халате пленила лучезарной улыбкой
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Поклонники посоветовали певице почаще улыбаться

Украинская певица Ани Лорак сейчас вместе с дочкой живет в Москве, где девочка ходит в школу. После развода с мужем она недолго грустила в одиночестве и сейчас встречается с 26-летним саундпродюсером Black Star Егором Глебом. Вместе с молодым бойфрендом артистка в январе побывала в Калифорнии, где засветила кольцо, очень похожее на помолвочное, что не прошло мимо внимания поклонников.

Сама Ани хранит молчание, однако радует фанатов эффектными кадрами в Instagram. Так, звезда опубликовала два похожих фото, на которых запечатлена в банном халате на голое тело.

Певица лучезарно улыбается на камеру и попросила подписчиков выбрать, какой снимок нравится им больше.

Такая счастливая: Ани Лорак в одном халате пленила лучезарной улыбкойТакая счастливая: Ани Лорак в одном халате пленила лучезарной улыбкой

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Именно улыбка Лорак нашла живой отклик в сердцах пользователей сети и они засыпали артистку комплиментами, посоветовав ей почаще улыбаться.

  • Конечно 1. Ваша улыбка поднимает настроение мгновенно! Хорошего дня вам
  • На обеих фотографиях очень красива! Улыбайтесь чаще. Нас греет вообще тепло
  • Ваша улыбка лучик солнца. Спасибо за такие прекрасные фотки.
  • боже ,какая прекрасная улыбка. она всегда согревает и дарит невероятные эмоции и хорошее настроение. самая красивая, улыбайтесь всегда, любимая
  • Каролин, как ни крути. Вы всегда прекрасны, с любого ракурса, под любым углом. Невероятной красоты женщина. Любим
  • Как вообще можно выбирать?
  • В твоих глазах счастье и это самый настоящий кайф! Перваая
  • Красота
  • ваша улыбка очень согревает!
  • Первая! Максимально счастливая

Такая счастливая: Ани Лорак в одном халате пленила лучезарной улыбкой

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, бывший муж Ани Лорак умилил уникальным фото дочки Софии из семейного архива.

Бывший муж Ани Лорак умилил уникальным фото дочки из семейного архива Ани Лорак на отдыхе с молодым любовником засветила помолвочное кольцо (фото)
Новости Украины Ани Лорак
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь