Така щаслива: Ані Лорак в одному халаті полонила променистою посмішкою

Шанувальники порадили співачці частіше посміхатись
Українська співачка Ані Лорак зараз разом з донькою живе у Москві, де дівчинка ходить в школу. Після розлучення з чоловіком вона недовго сумувала на самоті і зараз зустрічається з 26-річним саундпродюсером Black Star Єгором Глібом. Разом з молодим бойфрендом артистка в січні побувала в Каліфорнії, де засвітила обручку, дуже схожу на весільну, що не пройшло повз уваги шанувальників.
Сама Ані зберігає мовчання, однак радує фанатів ефектними кадрами в Instagram. Так, зірка опублікувала два схожих фото, на яких відображена в халаті на голе тіло.
Співачка променисто посміхається на камеру і попросила підписників вибрати, який знімок подобається їм більше.
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Саме посмішка Лорак знайшла живий відгук у серцях користувачів мережі і вони засипали артистку компліментами, порадивши їй частіше посміхатися.
Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)
Нагадаємо, колишній чоловік Ані Лорак розчулив унікальним фото доньки Софії з сімейного архіву.