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Така щаслива: Ані Лорак в одному халаті полонила променистою посмішкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.02.2020 - 16:31
Така щаслива: Ані Лорак в одному халаті полонила променистою посмішкою
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Шанувальники порадили співачці частіше посміхатись

Українська співачка Ані Лорак зараз разом з донькою живе у Москві, де дівчинка ходить в школу. Після розлучення з чоловіком вона недовго сумувала на самоті і зараз зустрічається з 26-річним саундпродюсером Black Star Єгором Глібом. Разом з молодим бойфрендом артистка в січні побувала в Каліфорнії, де засвітила обручку, дуже схожу на весільну, що не пройшло повз уваги шанувальників.

Сама Ані зберігає мовчання, однак радує фанатів ефектними кадрами в Instagram. Так, зірка опублікувала два схожих фото, на яких відображена в халаті на голе тіло.

Співачка променисто посміхається на камеру і попросила підписників вибрати, який знімок подобається їм більше.

Така щаслива: Ані Лорак в одному халаті полонила променистою посмішкоюТака щаслива: Ані Лорак в одному халаті полонила променистою посмішкою

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Саме посмішка Лорак знайшла живий відгук у серцях користувачів мережі і вони засипали артистку компліментами, порадивши їй частіше посміхатися.

  • Звичайно 1. Ваша посмішка піднімає настрій миттєво! Доброго дня вам
  • На обох фотографіях дуже красива! Посміхайтеся частіше. Нас гріє взагалі тепло
  • Ваша посмішка промінчик сонця. Дякую за такі прекрасні фотки.
  • боже ,яка прекрасна усмішка. вона завжди зігріває і дарує неймовірні емоції та гарний настрій. найкрасивіша, посміхайтеся завжди, кохана
  • Каролін, як не крути. Ви завжди прекрасні, з будь-якого ракурсу, під будь-яким кутом. Неймовірної краси жінка. Любимо
  • Як взагалі можна вибирати?
  • У твоїх очах щастя і це самий справжній кайф! Перваая
  • Краса
  • ваша посмішка дуже зігріває!
  • Перша! Максимально щаслива

Така щаслива: Ані Лорак в одному халаті полонила променистою посмішкою

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, колишній чоловік Ані Лорак розчулив унікальним фото доньки Софії з сімейного архіву.

Колишній чоловік Ані Лорак розчулив унікальним фото доньки з сімейного архіву Ані Лорак на відпочинку з молодим коханцем засвітила обручку (фото)
Новини України Ані Лорак
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