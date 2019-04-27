ru
ua

"Такая красивая": Алина Гросу покорила фанов эффектным фото


Певица показала поклонникам образ из нового клипа

Алина Гросу нередко публикует на своей страничке в соцсети довольно откровенные и эпатажные снимки, наглядно демонстрируя, что давно уже повзрослела. 23-летняя певица порадовала фанов новым фото в эффектном образе - судя по всему, из ее будущего нового клипа. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото артистка запечатлена в черном платье с белым воротником и объемными рукавами. Ее длинные светлые волосы красиво переброшены через плечо. Алина стоит вполоборота к камере и томно смотрит в объектив. 

В подписи к публикации Гросу оставила несколько рифмованных строчек - как предположили поклонники, из ее новой песни.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Ты, как допинг опасный 
Проникающий в кровь...
Мои губы так горят,
Поцелуй - яд,
Отравляй меня - 
Воскресну я вновь", - написала исполнительница.

Подписчикам очень понравился подобный образ артистки - они засыпали ее комплиментами, а также отметили, что очень ждут выхода новой песни и клипа.

  • "Уххх Алина ты прелесть"
  • "Новая песня?"
  • "Красуня"
  • "Красотка! Обожаю"
  • "Шикарная"
  • "Идеальная"
  • "Такая красивая!"
  • "Королева"
  • "Ждем с нетерпением"
  • "Я на 100% уверена, это будет бомба, жду не дождусь"
  • "Ты Ангел"
  • "Хитренький взгляд"

Ранее стало известно о том, что Алина Гросу готовится идти под венец. О том, что певица собралась замуж, проболталась ее крестная, известная украинская поп-дива Ирина Билык.

А еще Алина Гросу заинтриговала новостью о пополнении в семье, которого она ждет с нетерпением.

Кстати, Алина Гросу вернулась к любимому занятию через 10 лет.

"У них очень тесная связь": Елена Кравец впервые показала лица своих двойняшек "Неожиданный поворот": Лилия Ребрик очаровала семейным отдыхом среди пальм
Читать все новости