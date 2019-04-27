"Такая красивая": Алина Гросу покорила фанов эффектным фото

Алина Гросу нередко публикует на своей страничке в соцсети довольно откровенные и эпатажные снимки, наглядно демонстрируя, что давно уже повзрослела. 23-летняя певица порадовала фанов новым фото в эффектном образе - судя по всему, из ее будущего нового клипа. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото артистка запечатлена в черном платье с белым воротником и объемными рукавами. Ее длинные светлые волосы красиво переброшены через плечо. Алина стоит вполоборота к камере и томно смотрит в объектив.

В подписи к публикации Гросу оставила несколько рифмованных строчек - как предположили поклонники, из ее новой песни.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Ты, как допинг опасный

Проникающий в кровь...

Мои губы так горят,

Поцелуй - яд,

Отравляй меня -

Воскресну я вновь", - написала исполнительница.

Подписчикам очень понравился подобный образ артистки - они засыпали ее комплиментами, а также отметили, что очень ждут выхода новой песни и клипа.

"Уххх Алина ты прелесть"

"Новая песня?"

"Красуня"

"Красотка! Обожаю"

"Шикарная"

"Идеальная"

"Такая красивая!"

"Королева"

"Ждем с нетерпением"

"Я на 100% уверена, это будет бомба, жду не дождусь"

"Ты Ангел"

"Хитренький взгляд"

Ранее стало известно о том, что Алина Гросу готовится идти под венец. О том, что певица собралась замуж, проболталась ее крестная, известная украинская поп-дива Ирина Билык.

А еще Алина Гросу заинтриговала новостью о пополнении в семье, которого она ждет с нетерпением.

Кстати, Алина Гросу вернулась к любимому занятию через 10 лет.