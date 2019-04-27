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"Така красива": Аліна Гросу підкорила фанів ефектним фото


Співачка показала шанувальникам образ з нового кліпу

Аліна Гросу нерідко публікує на своїй сторінці в соцмережі досить відверті і епатажні знімки, наочно демонструючи, що давно вже подорослішала. 23-річна співачка порадувала фанів новим фото в ефектному образі - судячи з усього, її майбутнього нового кліпу. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото артистка зображена в чорному платті з білим коміром і широкими рукавами. Її довге світле волосся красиво перекинуте через плече. Аліна стоїть впівоберта до камери і млосно дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Гросу залишила кілька римованих рядків - як припустили шанувальники, з її нової пісні.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Ты, как допинг опасный 
Проникающий в кровь...
Мои губы так горят,
Поцелуй - яд,
Отравляй меня - 
Воскресну я вновь", - написала виконавиця.

Підписникам дуже сподобався подібний образ артистки - вони засипали її компліментами, а також зазначили, що дуже чекають виходу нової пісні та кліпу.

  • "Уххх Аліна ти принадність"
  • "Нова пісня?"
  • "Красуня"
  • "Красуня! Обожнюю"
  • "Шикарна"
  • "Ідеальна"
  • "Така красива!"
  • "Королева"
  • "Чекаємо з нетерпінням"
  • "Я на 100% впевнена, це буде бомба, чекаю не дочекаюся"
  • "Ти Ангел"
  • "Хитренький погляд"

Раніше стало відомо про те, що Аліна Гросу готується йти під вінець. Про те, що співачка зібралася заміж, проговорилася її хрещена мати, відома українська поп-діва Ірина Білик.

А ще Аліна Гросу заінтригувала новиною про поповнення в сім'ї, якого вона чекає з нетерпінням.

До речі, Аліна Гросу повернулася до улюбленого заняття через 10 років.

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