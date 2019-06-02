Такая худенькая стала: Настя Ивлеева похвасталась фигурой в купальнике

Некоторые поклонники признались, что обеспокоены излишней худобой ведущей
Известная российская телеведущая, экс-звезда "Орла и Решки" и блогер Настя Ивлеева в последнее время развлекала поклонников, публикуя разнообразные забавные видеоролики со своим участием. Однако с приходом лета она решила показать, что готова к пляжному сезону и поделилась на своей странице в Instagram горячим снимком в купальнике.
На фото Настя в черном бикини позирует в несколько необычной локации - на лестничном пролете подъезда. При этом ведущая еще и босиком.
Девушка загадочно наклонила голову и демонстрирует во всей красе свою заметно похудевшую фигуру.
Фото: Настя Ивлеева (instagram.com/_agentgirl_)
Подписчики знаменитости не смогли пройти мимо подобной публикации и оставили множество комментариев. Некоторые засыпали Ивлееву комплиментами, однако другие выразили некоторую обеспокоенность тем, что она слишком уж исхудала.
Напомним, исхудавшая Настя Ивлеева перевоплотилась в цыганку на забавном фото.
Ранее Настя Ивлеева полностью обнажилась в пикантном видео.
Кстати, Настя Ивлеева позабавила "посланием бывшему" в смешном видеоролике.