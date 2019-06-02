Така худенька стала: Настя Івлєєва похвалилася фігурою в купальнику

Деякі шанувальники зізналися, що стурбовані зайвою худорбою ведучої
Відома російська телеведуча, екс-зірка "Орла і Решки" і блогер Настя Івлєєва останнім часом розважала шанувальників, публікуючи різноманітні кумедні відеоролики зі своєю участю. Проте з приходом літа вона вирішила показати, що готова до пляжного сезону і поділилася на своїй сторінці в Instagram гарячим знімком в купальнику.
На фото Настя в чорному бікіні позує у дещо незвичній локації - на сходовому прольоті під'їзду. При цьому ведуча ще й босоніж.
Дівчина загадково нахилила голову і демонструє у всій красі свою помітно схудлу фігуру.
Фото: Настя Івлєєва (instagram.com/_agentgirl_)
Підписники знаменитості не змогли пройти повз такої публікації і залишили безліч коментарів. Деякі засипали Івлєєву компліментами, проте інші висловили деяку стурбованість тим, що вона занадто вже схудла.
Нагадаємо, схудла Настя Івлєєва перевтілилася в циганку на забавному фото.
Раніше Настя Івлєєва повністю оголилася в пікантному відео.
До речі, Настя Івлєєва потішила "посланням колишньому" у смішному відеоролику.