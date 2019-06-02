Така худенька стала: Настя Івлєєва похвалилася фігурою в купальнику

Відома російська телеведуча, екс-зірка "Орла і Решки" і блогер Настя Івлєєва останнім часом розважала шанувальників, публікуючи різноманітні кумедні відеоролики зі своєю участю. Проте з приходом літа вона вирішила показати, що готова до пляжного сезону і поділилася на своїй сторінці в Instagram гарячим знімком в купальнику.

На фото Настя в чорному бікіні позує у дещо незвичній локації - на сходовому прольоті під'їзду. При цьому ведуча ще й босоніж.

Дівчина загадково нахилила голову і демонструє у всій красі свою помітно схудлу фігуру.

Фото: Настя Івлєєва (instagram.com/_agentgirl_)

Підписники знаменитості не змогли пройти повз такої публікації і залишили безліч коментарів. Деякі засипали Івлєєву компліментами, проте інші висловили деяку стурбованість тим, що вона занадто вже схудла.

"Схудла капееец( але все одно красуня"

"Настя, що ти змінилася ))) давно не бачила - інша ))) красива!"

"Настюха, ти так схудла"

"У кожної дівчинки повинна бути така фотографія..."

"Господи, яка ж ти гарна! Просто така бомба, це незаконно Анастасія В'ячеславівна бути такий а*уенной! Моє серденько заарештовано, як кажуть!"

"... Настюшка ти худенька стала, прям тростиночка. Де твої апетитні і шалено красиві форми!?))))"

"Боже мій, серце зупинилося"

"Настя, ти че-то так схудла, подобаєшся мені=)"

"Ти просто вогонь"

"Ось це ти схудла до літа"

"Згадую перші ефіри Решки .... ох як знатно Настюха схудла"

"Ось що значить людина стежить за собою і своїм тілом. Настюшка, так тримати"

"Як завжди неперевершена"

"Настюшка спека"

"Просто ідеальна!!!"

"Фігура просто вогонь"

Нагадаємо, схудла Настя Івлєєва перевтілилася в циганку на забавному фото.

Раніше Настя Івлєєва повністю оголилася в пікантному відео.

До речі, Настя Івлєєва потішила "посланням колишньому" у смішному відеоролику.