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"Так похожа на маму": дочь Оли Поляковой поделилась красочным фото из Рима


Девушка продолжает показывать фанам, как прошли ее итальянские каникулы

Недавно отметившая свой 14-й день рождения старшая дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша во время каникул побывала в Италии и теперь радует подписчиков красочными фотографиями. Так, ранее юная красотка показала, как прокатилась на гондоле в Венеции, теперь же поделилась кадром из столицы страны Рима.

Девочка позирует на фоне одной из местных достопримечательностей в черной футболке и темно-зеленой куртке. Свои роскошные длинные волосы она оставила распущенными.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Пользователи сети в очередной раз поразились, до чего же Маша похожа на свою звездную маму, а также оставили множество комплиментов ее красоте.

  • "Ты такая красивая"
  • "Я подумал что это детство Поляковой... очень похоже"
  • "Маша, ты правда похожа на маму"
  • "Шикарная"
  • "Моя роскошная королева"
  • "Вауууу"
  • "Какая красотка"
  • "Маша, ты красотка"
  • "Ты так похожа на свою маму. Красотка!!!"

Напомним, ранее стильная дочь Оли Поляковой Маша прогулялась по Флоренции. Девушка продемонстировала модный спортивный образ.

Мы также сообщали, что дочь Поляковой в купальнике похвасталась стройной фигурой - Маша заметно похудела благодаря правильному питанию и спорту и явно готова к лету.

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