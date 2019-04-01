"Так похожа на маму": дочь Оли Поляковой поделилась красочным фото из Рима

Девушка продолжает показывать фанам, как прошли ее итальянские каникулы
Недавно отметившая свой 14-й день рождения старшая дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша во время каникул побывала в Италии и теперь радует подписчиков красочными фотографиями. Так, ранее юная красотка показала, как прокатилась на гондоле в Венеции, теперь же поделилась кадром из столицы страны Рима.
Девочка позирует на фоне одной из местных достопримечательностей в черной футболке и темно-зеленой куртке. Свои роскошные длинные волосы она оставила распущенными.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Пользователи сети в очередной раз поразились, до чего же Маша похожа на свою звездную маму, а также оставили множество комплиментов ее красоте.
Напомним, ранее стильная дочь Оли Поляковой Маша прогулялась по Флоренции. Девушка продемонстировала модный спортивный образ.
Мы также сообщали, что дочь Поляковой в купальнике похвасталась стройной фигурой - Маша заметно похудела благодаря правильному питанию и спорту и явно готова к лету.