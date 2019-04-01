"Так схожа на маму": дочка Олі Полякової поділилася барвистим фото з Риму

Дівчина продовжує показувати фанам, як пройшли її італійські канікули
Старша донька популярної української співачки Олі Полякової Маша, яка нещодавно відзначила свій 14-й день народження, під час канікул побувала в Італії і тепер радує підписників барвистими фотографіями. Так, раніше юна красуня показала, як прокотилася на гондолі у Венеції, тепер же поділилася кадром із столиці країни Риму.
Дівчинка позує на тлі однієї з місцевих визначних пам'яток в чорній футболці і темно-зеленій куртці. Своє розкішне довге волосся вона залишила розпущеним.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Користувачі мережі в черговий раз здивувалися, до чого ж Маша схожа на свою зоряну маму, а також залишили безліч компліментів її красі.
Нагадаємо, раніше стильна дочка Олі Полякової Маша прогулялася по Флоренції. Дівчина продемонстіровала модний спортивний образ.
Ми також повідомляли, що дочка Полякової в купальнику похвалилася стрункою фігурою - Маша помітно схудла завдяки правильному харчуванню та спорту і явно готова до літа.