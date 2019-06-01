"Так выглядит счастье!" Маша Ефросинина растрогала редким фото мужа с детьми

Популярная телеведущая Маша Ефросинина не раз признавалась, что семья – это ее самая большая ценность. Она просто обожает дочку Нану и сына Александра, который, по ее словам, буквально спас брак звезды с мужем, бизнесменом Тимуром Хромаевым. Теледива рассказывает, что старается быть для своих детей другом, относится к ним с глубоким пониманием и строит доверительные отношения. В Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, ведущая решила поделиться на страничке в Instagram редким семейным кадром.

Стоит отметить, что дочь звезды, Нана, не любит фотографироваться, потому Маша крайне редко делится снимками с девочкой. Но этот раз стал исключением. На забавном фото запечатлены муж Маши, Тимур, который увлеченно что-то ест с ложки, серьезная Нана и Александр, который уселся прямо на столе.

"Много слов писать не буду! Давайте прямо сейчас зацелуем тех, кого любим БЕЗУСЛОВНО, БОЛЬШЕ ЖИЗНИ и НАВСЕГДА!" - оставила эмоциональную подпись к фото она.

Муж и дети Маши Ефросининой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники пришли в восторг от семейной идиллии на снимке. Забавный кадр не оставил комментаторов равнодушными и они поделились своим мнением о Машиной семье.

"Ось так виглядає щастя! Своє, рідне, кохане!", "Какая неподдельная детская непосредственность!", "Ви прекрасні! Бережіть своє щастя та натхнення!", "У Вас очень красивые детки", "Дочька на вас похожа, а сынуля - на папу", "Круто!", "Какая красивая у вас дочка!" - писали фолловеры.

Напомним, что Маша Ефосинина восхитила поклонников стремлением творить добрые дела и поощрять тех, кто поступает также.

Ранее Маша Ефросинина поделилась мудрыми советами, подтвержденными ее жизненным опытом .