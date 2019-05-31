"Готова поощрять ваши смелые шаги": Маша Ефросинина восхитила добротой своего сердца

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина не перестает восхищать поклонников своей социальной позицией

Маша Ефросинина в очередной раз мотивировала своих поклонников к добрым делам. Украинская телеведущая известная своей благотворительной деятельностью. Ефросинина часто выступает организатором благотворительных фестивалей, ужинов и т.д. А в своей день рождения (25 мая Ефросининой исполнилось 40 лет) телеведущая решила запустить флешмоб добрых дел - #однаминутанадоброедело. И вот, телеведущая подвела первые итоге акции.

"Я в свое время поняла, насколько сложно психологически сделать первый шаг к добру, и насколько легко это физически! Предлагаю вам попробовать и ощутить это удовольствие! К тому же, кайфа от результата вы получите в сто раз больше, чем от потраченного времени и, тем более, денег)) Главное, обязательно пишите посты о своих добрых делах и помыслах: говорить открыто, что ты помогаешь - это тренд, это зачатие правильной культуры, это, пример другим, в конце концов! Нет здесь хвастовства - это какой-то дикий стереотип, придуманный закомплексованным людьми, которые, как показывают мои наблюдения, сами ни фига для других не делают! Говорить и призывать открыто - это еще и показатель вашей силы и желания менять и бороться с гуманитарной катастрофой в нашей стране!" – пишет Ефросинина.

"Я же, в свою очередь, готова поощрять ваши смелые и добрые шаги! Под каждым своим постом о том, что вы сделали хорошего, ставьте хэштег #однаминутанадоброедело и ждите))) Мы уже присмотрели там несколько героинь для #MashshGirl, и еще я обязательно кому-то из вас доставлю @mashsh.wear лично, определив счастливчика по хэштегу #однаминутанадоброедело. Еще раз, все детали о том, что нужно сделать, смотрите в "актуальном" #однаминута у меня в профиле! И готовьтесь знакомиться с Марийкой лично", - подытожила украинская телеведущая.

Маша Ефросинина призвала делать добрые дела (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

При этом новый пост Ефросинина сопроводила новым селфи. На фото Маша позирует в синей рубашке. Сдержанный образ дополняют различные украшения. Волосы выпрямлены и аккуратно уложены в ровным пробор. Макияж сделан с акцентом на глаза.

Поклонники телеведущей поспешили прокомментировать и ее новое фото, и призыв:

"Ви надихнули задуматись про добрі справи більше. Дякую, тепер кожен день особливий"

"Стараюсь оплатить продуктовые покупки пожилым людям. И действительно, очень хорошо после этого"

"Машенька, восхищаюсь вами, вашей красотой и грамотностью, и то что вы сейчас призываете к добру. Это первый шаг к успешной нации! Под каждым вашим словом я говорю"

"Маша, вы делаете и говорите замечательные вещи"

"Вы такая красивая и уверенная в себе!"

"Шикарная девушка!"

"Марийка, ты великолепна в своей простоте"

"Маша, Вы невероятная!! Ваша мудрость, женственность, активность, красота!!! Спасибо Вам!"

Напомним, до этого 40-летняя Ефросинина поделилась жизненной мудростью по поводу внешности и молодости.

Также Маша Ефросинина обратилась к матерям с важной просьбой.Она призывает каждого родителя быть другом своему ребенку и поддерживать его, особенно в сложный период сдачи ЗНО.