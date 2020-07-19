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Та самая принцесса: дочь Елены Кравец восхитила новым фото на отдыхе

Одесса, Воскресенье 19 июля 2020 22:21
Та самая принцесса: дочь Елены Кравец восхитила новым фото на отдыхе
Маша Кравец (фото: instagram.com/ma_kravets)
Автор: Lite

Девушка показала новые фото из Одессы

Старшая дочь звезды Квартал 95 Елены Кравец, Маша, нечасто балует своих подписчиков личными фотографиями. Но на этот раз она показала пару фото, которые сделала на отдыхе в Одессе.

Девушка растет настоящей красавицей. Она живет отдельно от родителей, но с удовольствием проводит с ними время. Маша только окончила школу, и вот отправилась отдыхать в Одессу.

Она опубликовала новые фото на своей странице в Instagram. На снимках Маша стоит в зеленом платье с маленькой сумочкой на плече на фоне моря.

Та самая принцесса: дочь Елены Кравец восхитила новым фото на отдыхе

Маша Кравец (фото: instagram.com/ma_kravets)

"Одесса - любовь!" – подписала фотографии Маша Кравец.

Та самая принцесса: дочь Елены Кравец восхитила новым фото на отдыхе

Маша Кравец (фото: instagram.com/ma_kravets)

Пользователи сети прокомментировали ее фото.

  • Та самая принцесса, которой не хватает в Диснее;
  • Что за красотка;
  • Очень красивая девушка в очень красивом городе;
  • Красавица;
  • Очаровательна;
  • Красива красотуля, прикольно, город люблю Одессу;
  • Господи, заверните мне такую же красоту, как у Маши Кравец;
  • Такая красивая;
  • Любовь - это мама, а мама - это Кравец, которая и выступает в Одессе и фотографируется. Повзрослевшая, но уже с сумочкой. Естественная и по-маминому симпатичная и достаточно самостоятельная;
  • Очень похожа на маму. Такая же красивая.

Скриншоты с Instagram

Напомним, 17-летняя дочь Елены Кравец восхитила роскошным нарядом на выпускной.

Ранее дочь Елены Кравец взбудоражила сеть эффектным фотосетом в топе и с голым животиком.

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