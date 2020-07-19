Та сама принцеса: дочка Олени Кравець захопила новим фото на відпочинку

Маша Кравець (фото: instagram.com/ma_kravets)

Дівчина показала нові фото з Одеси

Старша дочка зірки Квартал 95 Олени Кравець, Маша, нечасто балує своїх фоловерів особистими фотографіями. Але на цей раз вона показала пару фото, які зробила на відпочинку в Одесі.

Дівчина росте справжньою красунею. Вона живе окремо від батьків, але із задоволенням проводить з ними час. Маша тільки закінчила школу, і ось вирушила відпочивати в Одесу.

Вона опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На знімках Маша стоїть у зеленому сукні з маленькою сумочкою на плечі на тлі моря.

Маша Кравець (фото: instagram.com/ma_kravets)

"Одеса - любов!" – підписала фотографії Маша Кравець.

Маша Кравець (фото: instagram.com/ma_kravets)

Користувачі мережі прокоментували її фото.

Та сама принцеса, якої не вистачає в Діснеї;

Що за красуня;

Дуже красива дівчина в дуже гарному місті;

Красуня;

Чарівна;

Красива красотуля, прикольно, місто люблю Одесу;

Господи, загорніть мені таку ж красу, як у Маші Кравець;

Така красива;

Любов - це мама, а мама - це Кравець, яка і виступає в Одесі і фотографується. Доросла, але вже з сумочкою. Природна і по-маминому симпатична і досить самостійна;

Дуже схожа на маму. Така ж красива.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, 17-річна дочка Олени Кравець захопила розкішним вбранням на випускний.

Раніше дочка Олени Кравець розбурхала мережу ефектним фотосетом в топі і з голим животиком.