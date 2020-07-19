Та сама принцеса: дочка Олени Кравець захопила новим фото на відпочинку

Дівчина показала нові фото з Одеси
Старша дочка зірки Квартал 95 Олени Кравець, Маша, нечасто балує своїх фоловерів особистими фотографіями. Але на цей раз вона показала пару фото, які зробила на відпочинку в Одесі.
Дівчина росте справжньою красунею. Вона живе окремо від батьків, але із задоволенням проводить з ними час. Маша тільки закінчила школу, і ось вирушила відпочивати в Одесу.
Вона опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На знімках Маша стоїть у зеленому сукні з маленькою сумочкою на плечі на тлі моря.
Маша Кравець (фото: instagram.com/ma_kravets)
"Одеса - любов!" – підписала фотографії Маша Кравець.
Маша Кравець (фото: instagram.com/ma_kravets)
Користувачі мережі прокоментували її фото.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, 17-річна дочка Олени Кравець захопила розкішним вбранням на випускний.
Раніше дочка Олени Кравець розбурхала мережу ефектним фотосетом в топі і з голим животиком.